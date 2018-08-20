ارتفاع في طلب العلاج النفسي بين عناصر الجيش الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية، في تقرير لها، نشرته صباح اليوم الإثنين، عن ارتفاع حاد في طلب العلاج والاستشارات النفسية، بين صفوف جنود الجيش الإسرائيلي.وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، أظهر التقرير ارتفاعا في عدد توجهات الجنود في الخدمة الإجبارية بالجيش الإسرائيلي، للحصول على استشارة طبية نفسية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 40% منذ عام 2010.ووفقا لمعطيات التقرير، الذي يتعمد على بيانات رسمية من أرشيف الجيش الإسرائيلي، فإنه بالعامين الماضيين أجريت 47 ألف جلسة علاج واستشاره نفسية، لجنود لدى طاقم الموظفين بالصحة النفسية، بينما بين العام 2013 إلى 2015، أجريت قرابة 44500 جلسة علاجية سنويا، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وأوضحت الصحيفة، أن الارتفاع الملحوظ بالتوجه للعلاج النفسي بصفوف الجنود، سيؤدي إلى استنزاف طاقات وقدرات المعالجين النفسيين بالجيش، ومن شأنه أن يؤدي إلى عدم القدرة على احتواء هذه الشريحة من الجنود.وبينت الصحيفة في تقريرها، أن الغالبية العظمى من الجنود الذي توجهوا للحصول على الاستشارة النفسية يخدمون في الوحدات القتالية.وأشارت (هآرتس)، الى أن أحد الأسباب للارتفاع في التوجهات للحصول على العلاج النفسي، هي ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية الإجبارية، إحيث يعتمد الجيش الإسرائيلي، الأسباب النفسية، كشرط للإعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية.