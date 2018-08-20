شؤون فلسطينية

جوال تفاجئ مشتركي الفاتورة ومكس بعروض مميزة بمناسبة عيد الأضحى‬

جوال تفاجئ مشتركي الفاتورة ومكس بعروض مميزة بمناسبة عيد الأضحى‬
رام الله - دنيا الوطن
تحت شعار العيد معنا أجمل وأوفر طرحت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال عروضا مميزة لمشتركيها على نظامي الفاتورة ومكس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, فقد تفاجأ مشتركو الفاتورة بوجود حزم اتصال ورسائل وانترنت لأرقامهم عند الاتصال على الرقم 222.

وقد قامت جوال بطرح العديد من العروض لجميع مشتركيها على كل البرامج بمناسبة عيد الأضحى المبارك بداية بعرض "هيص بالعيد حزم بتكفي وبتزيد" لبرامج الدفع المسبق وليس انتهاء بعروض الفاتورة ومكس التي جاءت تحت شعار العيد معنا أجمل وأوفر.

هذا ويتمتع مشتركو جوال بغزة في الفترة الأخيرة بعروض مميزة وقوية من جوال مثل عرض "عشرة شيكل علينا والشيكل عليك" وعرض عيد الأضحى وغيرها من العروض التي تقدمها الشركة بشكل مستمر .

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