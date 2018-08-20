الديمقراطية تهنئ شعبنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتدعو لتعزيز الوحدة والعلاقات الوطنية

رام الله - دنيا الوطنتقدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ومن الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم؛ بأحر التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة مواصلة شعبنا للنضال ضد الاحتلال في سبيل الحرية وتقرير المصير والعودة والاستقلال والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، على كافة الأرض الفلسطينية وبحدود 4 حزيران/ يونيو 1967.ودعت الجبهة الديمقراطية في هذه المناسبة لتكثيف الزيارة لأسر الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، لإدخال الفرحة والسرور على وجوه أسرهم وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين والمكلومين من أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، مُتمنية بأن يأتي العيد القادم وقد فك الحصار عن شعبنا الصامد في غزة ، وتحرر اسرانا وزال الاحتلال، والتم الشمل الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.