مباشر | عرفات الآن - حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم

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صاروخ باليستي حوثي على السعودية في يوم عرفة

صاروخ باليستي حوثي على السعودية في يوم عرفة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق الحوثيون صاروخًا باليستيًا، على منطقة غربي محافظة نجران السعودية، بحسب ما أعلنته قناة (المسيرة) التابع للحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء وشمال اليمن. 

واستهدف الصاروخ، وهو من طراز (بدر1) ما وُصف بأنه معسكر سعودي جديد غرب نجران قريبا من الحدود مع اليمن.

ويقف أكثر من مليوني مسلم وصلوا من مختلف بقاع الأرض اليوم على جبل عرفة في أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم يجري في أجواء من الحر الشديد.

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