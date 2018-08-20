ادعيس: البعثة الفلسطينية تتابع الأحوال الجوية في جبل عرفات

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أن البعثة تتابع الأحوال الجوية في جبل عرفات، وبناء على هذه التطورات أرجأت البعثة تصعيد حجاج فلسطين حتى استقرار الأحوال الجوية لضمان سلامة وأمن حجاجنا، مضيفاً بأن بعثة الحج الفلسطينية على تواصل لحظي مع الجهات السعودية ذات العلاقة.وطالب ادعيس جميع الحجاج بالالتزام في فنادقهم حتى إعلامهم بالمستجدات، موضحاً بأنه سيتم إعلامهم بمواعيد التصعيد الجديدة لجبل عرفات.