الغول: حركة فتح لم تتهرب من محادثات القاهرة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عمر الغول: إن فتح لم تتهرب ولم تقاطع اللقاء مع المصريين والذي عقد في القاهرة بمشاركة الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أنه تم الاتصال بممثلي "فتح" وبالرئيس محمود عباس أوضح أنه لا توجد معارضة وأن هناك انشغال بالدورة الـ 29 للمجلس المركزي.وأضاف الغول لقناة (الغد)، أن الرئيس عباس أوضح أن التهدئة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وبين أي فصيل فلسطيني سياسي هو أمر مرفوض من حيث المبدأ، وأن أي هدنة ستكون أسوة بما تم الاتفاق عليه في هدنة 2014، فضلا عن ذلك لا يجوز الفصل بين الهدنة وبين المصالحة والعملية السياسية وأن هناك رابط بينهما.وأوضح الغول، أن الرئيس عباس أكد على أن هناك رابط بين الهدنة وبين المصالحة لأن المستهدف أن تذهب حماس بتجاه التفاوض وفقا للمنطق الأمريكي الذي يحاول أن يحرف أنظار العالم عن الجوهر السياسي للقضية الفلسطينية وكأن المسألة هي إغاثة إنسانية لسكان القطاع، مشددا على أن مسألة إقامة ميناء ومطار خارج فلسطين هو أمر مرفوض من حيث المبدأ وغير مسموح به.