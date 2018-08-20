14 معتقلًا في مداهمات للاحتلال في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، واعتقلت 14 مواطنا بينهم أسير محرر أمضى 15 في سجون الاحتلال.فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين وشارع تونس على المداخل الغربية لمدينة نابلس وداهمت منزل المحرر وفا الداموني وهو ابن شقيق الشهيد جمال سليم الداموني، والذي أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال واعتقلته.وفي السياق تم مداهمة منزل الشاب أسامة حرز الله، وقد أدت المواجهات إلى إصابة شابين بالرصاص المطاطي.كما داهمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، واعتقلت كل من أديب فرح زين الدين وعبد الله باسم شناعة وإبراهيم بلاسمة، ونقلتهم الى جهة مجهولة.إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال سيلة الظهر قرب جنين واعتقلت كلا من: أحمد حسن حنتولي ونضال محمد حنتولي.وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حسن راشد عليان، من مخيم الجلزون شمال رام الله، عقب مداهمة عدد من المنازل في المخيم تعود لعائلات عليان، ومخلوف، وعواد، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.إلى ذلك قامت قوات الاحتلال فجرا بتفتيش عدد من المنازل في قرية المغير شرق رام الله، وعبثت في محتوياتها.وفي القدس المحتلة داهمت قوات الاحتلال منزل عاهد علقم في مخيم شعفاط واعتقلت نجليْه عثمان ومحمود، كما جرى اعتقال كل من: يزن عرار من مخيم شعفاط، وزكريا البكري وعبد الله نجيب من البلدة القديمة.وفي بلدة الخضر غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم حسن صلاح (22 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، كما جرى اعتقال محمود سالم عطا الله من حرما.