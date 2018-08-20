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شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي في بيت لحم

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي في بيت لحم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة اليوم عن ملابسات قضية سرقة مصاغ ذهبي يقدر بقيمة 1500 دينار، من داخل منزل إحدى المواطنات بمحافظة بيت لحم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بان الشرطة تلقت شكوى من مواطنة وهي سكان محافظة بيت لحم حول قيام مجهولين بالدخول إلى منزلها وسرقة مصاغ ذهبي يقدر بقيمة 1500 دينار أردني، على الفور تحرك شرطة  المباحث العامة إلى الموقع حيث لم يتبين وجود كسر او خلع بابواب ونوافذ المنزل.

وأضاف البيان، أنه وبعد التحقيقات وإجراءات البحث والتحري من قبل المباحث العامة، تم الاشتباه بشخص وبإحضاره وبسماع اقواله، أفاد بقيامه بعملية السرقة.

وأكد البيان، انه تم إحضار المشتبه به إلى مديرية الشرطة تمهيداَ لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويله للنيابة العامة.

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