مباشر | عرفات الآن - حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم

شؤون فلسطينية

سيدة تستغل ابنتها القاصر بارتكاب جرائم سرقة في الخليل

سيدة تستغل ابنتها القاصر بارتكاب جرائم سرقة في الخليل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم القبض على إحدى السيدات وابنتها للاشتباه بهما بقيامهما بسرقة عدد من المحال التجارية، بمدينة الخليل.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة مفاده تعرض عدد من المحال التجارية في منطقة وسط البلدة للسرقة من قبل مجهولين، على الفور تحركت دورية من المباحث العامة للمكان لكشف ملابسات هذه الجرائم ومعرفة الفاعل.

وأضاف البيان، بانه ولدى وصول دورية المباحث العامة للمكان تم الاشتباه بسيدة وابنتها، حيث تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما مجموعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات، حيث افادت هذه السيدة خلال سماع أقوالها بالدخول إلى المحال التجارية ومغافلة أصحابها واستغلال ابنتها القاصر البالغة من العمر 12 عام في ارتكاب جرائم السرقة والتي طالت ملابس وأحذية وتحف واكسسوارات مختلفة.

هذا وأكد البيان، توقيف المشتبه بها لمدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها لعرضها على النيابة العامة حسب الأصول.

أخبار ذات صلة

ادعيس: البعثة الفلسطينية تتابع الأحوال الجوية في جبل عرفات

ادعيس: البعثة الفلسطينية تتابع الأحوال الجوية في جبل عرفات

الغول: حركة فتح لم تتهرب من محادثات القاهرة

الغول: حركة فتح لم تتهرب من محادثات القاهرة

حمدونة: العيد مذبحة لقلوب الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية

حمدونة: العيد مذبحة لقلوب الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية

14 معتقلًا في مداهمات للاحتلال في الضفة والقدس

14 معتقلًا في مداهمات للاحتلال في الضفة والقدس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي في بيت لحم

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي في بيت لحم

وفاة أول إسرائيلي التقى بياسر عرفات

وفاة أول إسرائيلي التقى بياسر عرفات

الرئيس عباس يدعو لاقتصار مظاهر عيد الأضحى على الشعائر الدينية

الرئيس عباس يدعو لاقتصار مظاهر عيد الأضحى على الشعائر الدينية

كهرباء غزة: تَحَسّنُ سَيَطرأ على جدول الكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى

كهرباء غزة: تَحَسّنُ سَيَطرأ على جدول الكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

ادعيس: البعثة الفلسطينية تتابع الأحوال الجوية في جبل عرفات

ادعيس: البعثة الفلسطينية تتابع الأحوال الجوية في جبل عرفات

حمدونة: العيد مذبحة لقلوب الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية

حمدونة: العيد مذبحة لقلوب الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية

14 معتقلًا في مداهمات للاحتلال في الضفة والقدس

14 معتقلًا في مداهمات للاحتلال في الضفة والقدس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي في بيت لحم

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي في بيت لحم

أسعار العملات مقابل الشيكل

أسعار العملات مقابل الشيكل

اللواء أبو بكر: القيادة الفلسطينية لن تدخر جهداً في خدمة الأسرى وعائلاتهم

اللواء أبو بكر: القيادة الفلسطينية لن تدخر جهداً في خدمة الأسرى وعائلاتهم

الأعرج: نسعى للتغلب على تحدي النفايات الصلبة وتحويله لفرصة استثمارية

الأعرج: نسعى للتغلب على تحدي النفايات الصلبة وتحويله لفرصة استثمارية

إتلاف أكثر من 2000 علبة كريم وكوزمتكس منتهية الصلاحية في بيت لحم

إتلاف أكثر من 2000 علبة كريم وكوزمتكس منتهية الصلاحية في بيت لحم

منوعات

علا الفارس تكسب معركتها الأولى.. والزواج يحيّرها

علا الفارس تكسب معركتها الأولى.. والزواج يحيّرها

من هو الأمير الأردني الذي يفوق ابن الملكة رانيا وسامة؟

من هو الأمير الأردني الذي يفوق ابن الملكة رانيا وسامة؟

نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية &#34;كيكي&#34; بشورت كاجوال

نادين نسيب نجيم ترقص على أغنية "كيكي" بشورت كاجوال

بعدما شوه جمالها.. هل هاجم السرطان &#34;شيريهان&#34; مرة أخرى؟

بعدما شوه جمالها.. هل هاجم السرطان "شيريهان" مرة أخرى؟

زفاف كاظم الساهر قريباً.. و&#34;دلوعتي&#34; وضعته بموقف محرج

زفاف كاظم الساهر قريباً.. و"دلوعتي" وضعته بموقف محرج

كيف تعاملت ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليود مع زيادة وزنها؟

كيف تعاملت ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليود مع زيادة وزنها؟

الحرب تشتعل بين سلمى رشيد ودنيا بطمة بسبب &#34;النقود&#34;

الحرب تشتعل بين سلمى رشيد ودنيا بطمة بسبب "النقود"

ستفقد شعرها الجميل.. سالي عبدالسلام: &#34;المرض رجعلي.. ادعولي&#34;

ستفقد شعرها الجميل.. سالي عبدالسلام: "المرض رجعلي.. ادعولي"

نيكي ميناج تصدم محبيها بتعاونها مع مغتصب أطفال في عملها الجديد

نيكي ميناج تصدم محبيها بتعاونها مع مغتصب أطفال في عملها الجديد

وفاة موسيقار تونسي أثناء أداء فريضة الحج في مكة

وفاة موسيقار تونسي أثناء أداء فريضة الحج في مكة

عربي

أنباء عن اعتقال خطيب المسجد الحرام

أنباء عن اعتقال خطيب المسجد الحرام

صور: الكعبة المشرفة تلبس حلتها الجديدة

صور: الكعبة المشرفة تلبس حلتها الجديدة

شاهد: صور جوية للمسجد الحرام

شاهد: صور جوية للمسجد الحرام

متاجر لبيع السلاح تظهر في أسواق بغداد

متاجر لبيع السلاح تظهر في أسواق بغداد