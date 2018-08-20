سيدة تستغل ابنتها القاصر بارتكاب جرائم سرقة في الخليل

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على إحدى السيدات وابنتها للاشتباه بهما بقيامهما بسرقة عدد من المحال التجارية، بمدينة الخليل.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة مفاده تعرض عدد من المحال التجارية في منطقة وسط البلدة للسرقة من قبل مجهولين، على الفور تحركت دورية من المباحث العامة للمكان لكشف ملابسات هذه الجرائم ومعرفة الفاعل.وأضاف البيان، بانه ولدى وصول دورية المباحث العامة للمكان تم الاشتباه بسيدة وابنتها، حيث تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما مجموعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات، حيث افادت هذه السيدة خلال سماع أقوالها بالدخول إلى المحال التجارية ومغافلة أصحابها واستغلال ابنتها القاصر البالغة من العمر 12 عام في ارتكاب جرائم السرقة والتي طالت ملابس وأحذية وتحف واكسسوارات مختلفة.هذا وأكد البيان، توقيف المشتبه بها لمدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها لعرضها على النيابة العامة حسب الأصول.