الشرطة الإسبانية تقتل مسلحًا جزائريًا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الإثنين، أن رجلاً يحمل سكينًا، قُتل أثناء مهاجمته مركزاً للشرطة قرب مدينة برشلونة في شمال شرق البلاد.وقالت شرطة كاتالونيا: إن "رجلاً مسلحاً بسكين دخل إلى مركز الشرطة في كورنيلا لمهاجمة عناصر الشرطة. تم إطلاق النار على المهاجم"، فيما رفض ناطق باسم الشرطة التعليق على ما ذكرته وسائل إعلام من أن المهاجم جزائري وهتف "الله أكبر" خلال الهجوم.