أنباء عن اعتقال خطيب المسجد الحرام

رام الله - دنيا الوطننشر حساب (معتقلي الرأي) على موقع (تويتر) خبرًا أفاد به أن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ صالح آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام، فيما لم تؤكد ذلك مصادر مستقلة ونفته مصادر اخرى.وقال حساب (معتقلي الرأي): إن آل طالب اعتقل بسبب خطبة ألقاها خطيب المسجد الحرام عن المنكرات ووجوب إنكارها على فاعلها، وفق ما نقل موقع (خبرني) الأردني.وكانت آخر تغريدة للشيخ آل طالب، قبل ساعات، وتوجه فيها إلى حجاج بيت الله الحرام بمناسبة يوم التروية، ووضع مقطعا من خطبته أمس الأول الجمعة في الحرم المكي.وكان الشيخ آل طالب، قد دعا في إحدى خطبه الأخيرة على من وصفهم بالطغاة الظالمين، و تحدث عن المنكرات، ووجوب إنكارها على فاعلها.