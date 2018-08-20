مباشر | عرفات الآن - حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم

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صور: الكعبة المشرفة تلبس حلتها الجديدة

صور: الكعبة المشرفة تلبس حلتها الجديدة
الكعبة المشرفة تلبس حلتها الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
استبدلت، كسوة الكعبة المشرفة بحلة جديدة في مراسم سنوية، تجري في يوم عرفة ويتابعها الملايين من حجاج بيت الله الحرام والمسلمين حول العالم.

ووفقًا لقناة (العربية)، فقد شارك في استبدال كسوة الكعبة 160 فنيا وصانعا، وبإشراف من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتحاك كسوة الكعبة داخل مصنع خاص في منطقة (أم الجود) في مكة المكرمة، يعمل فيه 150 عاملا، لفترة تمتد من 8 إلى 10 أشهر سنويا.

وتزين الكسوة عبارات (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، (الله جل جلاله)، (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)، (يا حنان يا منان).

وتصنع الكسوة من الحرير الطبيعي الخاص المصبوغ باللون الأسود، وفي الثلث الأعلى منها ضفائر يبلغ عرضها 95 سنتيمترا، وبطول 47 مترا، مكونة من 16 قطعة مزخرفة بفنون ولمسات إسلامية، فيما يبلغ ارتفاع الستارة 6.5 أمتار، بعرض 3.5 أمتار، عليها آيات قرآنية وزخارف إسلامية.

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