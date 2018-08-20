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قطر: لا فرصة لمواطنينا لأداء الحج

قطر: لا فرصة لمواطنينا لأداء الحج
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
جددت قطر الحديث عن توقف السلطات السعودية عن منح التأشيرات الخاصة بالحج لمواطنيها بسبب عدم وجود بعثات دبلوماسية بين البلدين منذ الحصار الذي فرضته دول خليجية على الدوحة.

وقال مسؤول حكومي قطري، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت): إنه لا فرصة هذا العام لمواطني قطر والمقيمين من أجل أداء مناسك الحج، مشيرًا إلى أن تسجيل حجاج قطر لا يزال متوقفا ولا يمكن منح تأشيرات للراغبين في الحج.

وأعلنت السلطات السعودية ترحيبها بالحجاج القطريين ونفت الأسبوع الماضي أنها تمنعهم من السفر إلى المواقع المقدسة، لكنها اشترطت نقل الحجاج القطريين عبر الجو بواسطة شركات طيران غير الخطوط القطرية الناقل الوطني وهو ما يعني إطالة مدة رحلة الحجاج وزيادة التكاليف المادية عليهم.

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