وفاة أول إسرائيلي التقى بياسر عرفات

رام الله - دنيا الوطنتوفي فجر اليوم الاثنين، الصحفي الإسرائيلي أوري أفنيري (94 عامًا)، الذي كان لسنوات طويلة من قادة الحركة اليسارية في إسرائيل.وكان قد أدخل أفنيري، إلى المستشفى في تل أبيب، بحالة حرجة بعد أن أصيب بجلطة دماغية، فقد على إثرها الوعي منذ أكثر من أسبوعين، ولم يستفق منها.ويعد أفنيري، أول إسرائيلي، يلتفي بالرئيس الراحل ياسر عرفات.ونعى زعيم القائمة "المشتركة" النائب أيمن عودة، النائب الأسبق أوري افنيري فقال: "في لقائنا الأخير بجانب ضريح ياسر عرفات، أخبرني كيف اخترق حصار بيروت، والتقى عرفات ليعمل جاهداً على نسف أكاذيب حكومة بيغن- شارون بخصوص منظمة التحرير وأبو عمار".وأضاف "منذ صغري وأنا أراه في كل المفارق ضد الاحتلال، أوري أفنيري.. السلام عليك أيها الأخ الصديق، طوبى لمن قال لا في وجه الإجماع".يذكر، أن أفنيري ولد في ألمانيا عام 1923 لعائلة يهودية ثرية هاجرت إلى إسرائيل مع صعود هتلر إلى السلطة في ألمانيا عام 1933، وفي إسرائيل، فقد الأب ثروته، وكان على أفنيري أن يذهب إلى العمل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة.وفي عام 1938، انضم عندما كان عمره 15 عاماً، إلى الأرغون (المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل) وكان عضواً في الارجون لمدة أربع سنوات تقريباً، وخلال حرب العام 1948، انضم إلى لواء المشاة "غيفعاتي"، ونشر تقاريره الميدانية في صحيفة (هآرتس)، خلال الحرب أصيب بجروح حرجة.