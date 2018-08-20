40% من جنود الجيش الإسرائيلي يعانون من أمراض

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن اجتماعات جنود الاحتلال مع ضباط الصحة العقلية والمعالجين النفسيين، ارتفعت بنسبة 40٪ منذ عام 2010.وقالت الصحيفة: إن نظام الصحة العقلية في إسرائيل وصف التغيير بأنه "جذري"، محذراً من أنه قد يتسبب في مشاكل للمعالجين، وازدياد حالات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال.وأضافت: أن رئيس فرع علم النفس في سلاح الجو بجيش الاحتلال، نشر مقالة في المجلة العسكرية، أفاد فيها بأن 47.000 حالة اجتماع، عقدت بين جنود جيش الاحتلال، وموظفي الصحة النفسية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن بين عامي 2013-2015، عقد ما يقرب من 44500 اجتماع كل عام، بحسب ترجمة موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وقالت مصادر طبية في الجيش، وفقاًَ للصحيفة: إن وصول الجنود إلى مراكز الصحة العلقية والنفسية، ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنهم وضعوا في ألوية قتالية وبرية شاركت في عديد المهمات.ووفقًا لبيانات الجيش، التي نشرتها الصحيفة، فإن معظم المتقدمين للحصول على المساعدة، هم من القوات البرية، التي خدمت في مدن الضفة وعلى حدود القطاع.