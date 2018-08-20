الرئيس عباس يدعو لاقتصار مظاهر عيد الأضحى على الشعائر الدينية

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس محمود عباس، إلى اقتصار مظاهر عيد الأضحى المبارك على الشعائر الدينية، في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني.وهنأ الرئيس عباس، اليوم الاثنين، الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، بحلول عيد الأضحى المبارك.وتمنى الرئيس، أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية، وقد تحققت أمانينا بالعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.كما هنأ الرئيس، قادة وملوك وزعماء العالم، والأمتين العربية والإسلامية، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا من الله سبحانه وتعالى، أن يعيد هذه المناسبة، والجميع بموفور الصحة والسعادة، وأن تنعم الشعوب العربية والإسلامية، بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تعود المناسبة على أمتنا، وقد تعززت وحدتها وتحققت تطلعات وأماني الشعوب في التطور والرقي.