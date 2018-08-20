كهرباء غزة: تَحَسّنُ سَيَطرأ على جدول الكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى
خاص دنيا الوطن
أكدت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، أن تحسنًا طفيفًا سيطرأ على جدول توزيع التيار الكهربائي، خلال إجازة عيد الأضحى.
وقال محمد ثابت، مدير العلاقات العامة في الشركة لـ"دنيا الوطن": إن التحسن يعود للاستفادة من تعطيل الوزارات والمؤسسات والمصانع، حيث ستكون هناك زيادات على ساعات الوصل، لكن دون وضع جداول ثابتة.
وأوضح، أن الجدول الذي سيتم العمل به خلال إجازة العيد، هو 4 ساعات وصل، مقابل 16 ساعة فصل، وسيضاف إليها بعض الساعات، لكافة المناطق بشكل عادل.
أكدت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، أن تحسنًا طفيفًا سيطرأ على جدول توزيع التيار الكهربائي، خلال إجازة عيد الأضحى.
وقال محمد ثابت، مدير العلاقات العامة في الشركة لـ"دنيا الوطن": إن التحسن يعود للاستفادة من تعطيل الوزارات والمؤسسات والمصانع، حيث ستكون هناك زيادات على ساعات الوصل، لكن دون وضع جداول ثابتة.
وأوضح، أن الجدول الذي سيتم العمل به خلال إجازة العيد، هو 4 ساعات وصل، مقابل 16 ساعة فصل، وسيضاف إليها بعض الساعات، لكافة المناطق بشكل عادل.
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