شؤون فلسطينية

عريقات: نحن مع التهدئة الشاملة في إطار وطني شامل

عريقات: نحن مع التهدئة الشاملة في إطار وطني شامل
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن انفراد حماس بالاتفاق مع إسرائيل، تدمير للمشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد عريقات، لـ"تلفزيون فلسطين"، أن التهدئة مطلب وطني، ونحن نريد حماية أهلنا في قطاع غزة أمام الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال، مضيفًا: "نحن مع التهدئة الشاملة في إطار وطني شامل".

وحذر عريقات، من مساعي نتنياهو وترامب الاستمرار بفصل الضفة عن قطاع غزة، والقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني.

وتابع: إذا قررت حماس عقد اتفاق منفرد مع اسرائيل، فهذا تدمير للمشروع الوطني الفلسطيني، منوهاً إلى أنه يعد نقطة الارتكاز في المشروع الإسرائيلي لما يسمى بقانون القومية، وهو التخلص من 2 مليون فلسطيني من قطاع غزة، داعيًا حماس إلى إدراك هذه المخاطر.

وأشار عريقات، إلى أن حماس تتحمل المسؤولية التاريخية عن إجهاض المشروع الوطني الفلسطيني، ومسؤولية كل مواطن في قطاع غزة، ومتطلبات القطاع في حال أبرمت اتفاقاً مع إسرائيل، مضيفًا أن القطاع جزء لا يتجزأ من الوطن، ولكن أمام مشروع نتنياهو وترامب فصل قطاع غزة عن الضفة لن نكون طرفاً في هذا.

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