شاهد: أجواء مميزة لعيد الأضحى في مدينة روابي

خاص دنيا الوطن - بهاء بركاتأجواء عيد الأضحى في مدينة روابي، تتميز عن غيرها من المدن الفلسطينية، فإلى جانب الإضاءة اللافته التي زينت بها شوارع المدينة وأحياؤها ومركزها التجاري الـ "كيو سنتر"، نظم في المركز التجاري، عرض إضاءة مميز بطابع فلسطين خاص، مع خلفية من الموسيقى والأغاني التراثية، التي خلقت جواً خاصاً من المتعة والفرح.هذا، وقد اكتظت ساحة الـ "كيو سنتر" بمواطني المدينة وزائريها، الذين جاؤوا من مختلف المناطق، حيث عبروا عن سعادتهم بجمال المدينة في ظل العرض الضوئي وسط المجمع التجاري، الممزوج مع أجواء العيد التي جمعت بين متعة التسوق والترفيه؛ لترسم لوحة فنية مميزة، تضاف إلى جمالية المكان بأبنيته الحديثة وتصاميمه الجذابة.