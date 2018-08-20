دولي

إطلاق نار على السفارة الأمريكية في أنقرة

إطلاق نار على السفارة الأمريكية في أنقرة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام تركية، أن عدة رصاصات، أُطلقت من سيارة مجهولة، على السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، فأصابت نافذة في موقع أمني دون أن يسبب ذلك وقوع ضحايا أو إصابات. 

وتزامن الهجوم مع خلاف متفاقم بين أنقرة وواشنطن، بسبب محاكمة قس أمريكي في تركيا.

وقالت وكالة (رويترز): إن الحادث وقع في نحو الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت تركيا، ولم يسفر عن إصابة أحد، ومن المقرر إغلاق السفارة هذا الأسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

إلى ذلك، أوضحت (سي. إن. إن ترك) إن فرق الشرطة، تبحث عن الجناة، الذين فروا في سيارة بيضاء بعد الهجوم، مضيفة أنه سُمعت أصوات إطلاق أربع أو خمس رصاصات.

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