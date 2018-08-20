حوثيون يلتقون بحسن نصر الله

رام الله - دنيا الوطنقالت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية: إن زيارة وفد من جماعة الحوثي، ولقاءهم بالأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، دليل جديد على دور حزب الله المزعزع للاستقرار في اليمن.وأضافت السفارة، في تغريدة على موقع (تويتر): أن هذا الدليل يضاف إلى أدلة كثيرة أخرى عن دور حزب الله، ودعمه للحوثيين.وتأتي هذه الزيارة قبل أسبوعين من جولة محادثات سلام جديدة في جنيف، بحسب موقع (العربية نت).