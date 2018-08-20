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حوثيون يلتقون بحسن نصر الله

حوثيون يلتقون بحسن نصر الله
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
قالت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية: إن زيارة وفد من جماعة الحوثي، ولقاءهم بالأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، دليل جديد على دور حزب الله المزعزع للاستقرار في اليمن.

وأضافت السفارة، في تغريدة على موقع (تويتر): أن هذا الدليل يضاف إلى أدلة كثيرة أخرى عن دور حزب الله، ودعمه للحوثيين.

وتأتي هذه الزيارة قبل أسبوعين من جولة محادثات سلام جديدة في جنيف، بحسب موقع (العربية نت).

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