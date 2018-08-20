حوثيون يلتقون بحسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
قالت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية: إن زيارة وفد من جماعة الحوثي، ولقاءهم بالأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، دليل جديد على دور حزب الله المزعزع للاستقرار في اليمن.
وأضافت السفارة، في تغريدة على موقع (تويتر): أن هذا الدليل يضاف إلى أدلة كثيرة أخرى عن دور حزب الله، ودعمه للحوثيين.
وتأتي هذه الزيارة قبل أسبوعين من جولة محادثات سلام جديدة في جنيف، بحسب موقع (العربية نت).
قالت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية: إن زيارة وفد من جماعة الحوثي، ولقاءهم بالأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، دليل جديد على دور حزب الله المزعزع للاستقرار في اليمن.
وأضافت السفارة، في تغريدة على موقع (تويتر): أن هذا الدليل يضاف إلى أدلة كثيرة أخرى عن دور حزب الله، ودعمه للحوثيين.
وتأتي هذه الزيارة قبل أسبوعين من جولة محادثات سلام جديدة في جنيف، بحسب موقع (العربية نت).
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