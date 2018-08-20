السعودية تُخصص مليوني جيجا إنترنت للحجاج

رام الله - دنيا الوطنخصصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، هدية للحجاج تتضمن مليوني (جيجا) لـ مليوني حاج.ووفقًا لموقع (العربية نت)، فقد أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع مجموعة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وشركة (فيرجن) موبايل، وشركة اتحاد جوراء (ليبارا).وتفصيلاً، فقد خُصصت هذه الهدية لمستخدمي باقات (سوا زيارة، الزوار، نور، الحج والعمرة، إيمان) المقدمة من شركات الاتصالات المتنقلة، حيث سيتمكن مستخدمو هذه الباقات من استخدام (1جيجا لكل مستخدم) لمدة (48) ساعة.