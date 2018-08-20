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الحجاج يبدؤون الصعود على جبل عرفات

الحجاج يبدؤون الصعود على جبل عرفات
الحجاج يبدؤون الصعود على جبل عرفات
رام الله - دنيا الوطن
بدأ حجاج بيت الله الحرام، بالصعود إلى عرفات، الركن الأعظم في الحج، وسط استعدادات كاملة لنفرتهم.

وكان حجاج بيت الله الحرام، قد قضوا في منى أمس الأحد، يوم التروية، قبيل توجههم للوقوف بجبل عرفات، اليوم الاثنين، لأداء الركن الأعظم من الحج، حيث بدأ ضيوف الرحمن التوافد على عرفات في الوقت الذي أعدت فيه قيادة أمن الحج خطة متكاملة لتسهيل عملية التصعيد.

وقالت (العربية نت): إن الجهود تتضافر من مختلف الجهات المعنية بأعمال الحج لهذا العام، وسط منظومة من الخدمات الأمنية والصحية والتنظيمية، بما يُسهم في انسيابية حركة جموع الحجيج وسلامة استقرارهم.

وهيأت وزارة الصحة السعودية أربعة مستشفيات موزعة في أرجاء المشعر بسعة 600 سرير هي: مستشفى جبل الرحمة، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة، ومستشفى شرق عرفات، إلى جانب 46 مركزاً صحياً، جهزت بكامل مستلزماتها يباشرها فرق طبية بمختلف التخصصات.

وتضم المستشفيات مختلف التخصصات الطبية، كالجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية إلى جانب قسم جراحة الجهاز الهضمي وأمراض الصدر وارتفاع ضغط الدم.

ونظراً لكون مستشفى جبل الرحمة بالقرب من جبل الرحمة، فيتوقع أن يشهد كثافة عالية، لذلك خصص له 140 سريراً لتقديم الخدمة الفورية، فيما أضيف هذا العام في مختلف المراكز الصحية غرف إنعاش للحالات الحرجة وعيادات خارجية وأسرة لضربات الشمس وصيدليات.

وإلى جانب ذلك، ورعاية للحجاج من مرضى الفشل الكلوي، وزعت وزارة الصحة 49 جهاز غسيل كلوي في مستشفيات المشاعر المقدسة، يدعمها عدد من الفرق الطبية والفنية المتخصصة.

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