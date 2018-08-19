الأعرج: نسعى للتغلب على تحدي النفايات الصلبة وتحويله لفرصة استثمارية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج: "إن الوزارة ومن خلال الشراكة مع كافة الوزرات والجهات والمؤسسات الشريكة، تسعى جاهدة للتغلب على تحدي النفايات الصلبة، وتحويله لفرصة استثمارية".جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، مع رؤساء مجالس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات الصلبة في عدد من المحافظات.وأضاف الأعرج أن الوزارة تعمل على حث مجالس الخدمات المشتركة للنفايات الصلبة للعمل مع الهيئات المحلية على تقليل كمية النفايات التي يتم تحويلها لمكبات النفايات، وذلك من أجل تسهيل امكانية التعامل مع النفايات التي تحتاج إلى طمر.وأكد الأعرج على ضرورة التركيز على الاستثمار في قطاع النفايات الصلبة، وامكانية استخراج طاقة من المكبات، إلى جانب امكانية إعادة التدوير، واستغلال النفايات العضوية.وشدد الأعرج على أهمية قطاع النفايات الصلبة، الذي توليه الحكومة الفلسطينية أهمية بالغة، مشيراً إلى أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف الحيوي والهام وفقاً لما ورد في الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.وشدد الأعرج أن الوزارة تعمل بالرغم من كافة التحديات التي تواجهها، للتغلب على تحدي النفايات الصلبة سواء كانت سياسية أو مادية ، حيث تعمل ومن خلال الجهات المانحة والشريكة على توفير الدعم المالي اللازم لتوفير الاحتياجات اللازمة للتعامل مع النفايات الصلبة، من معدات وآليات وإقامة محطات ترحيل وغيرها.