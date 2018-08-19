شؤون فلسطينية

إتلاف أكثر من 2000 علبة كريم وكوزمتكس منتهية الصلاحية في بيت لحم

إتلاف أكثر من 2000 علبة كريم وكوزمتكس منتهية الصلاحية في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديريتي الصحة والإقتصاد الوطني اليوم الأحد 19/8/2018 في مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم أكثر من 2000 علبة كوزمتكس ومواد تجميل منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الآدمي.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية أنه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود الكمية داخل إحدى المحال التجارية في مدينة بيت جالا، حيث تم تحريك دورية مشتركة للمكان( الصحة، الإقتصاد الوطني، وممثل المحافظة) وبعد المعاينة والتحري بشكل دقيق للمكان وللبضاعة تم ضبط الكمية المذكورة وتبين أنها منتهية الصلاحية، وأقرت اللجنة إتلافها على الفور وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.





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