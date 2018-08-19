حماية المستهلك: أسعار الاضاحي 28 شيكل لوزن الخروف الاكبر من وزن 55 كيلو



وأوضح الشيوخي وجود تلاعب في أسعار الاضاحي ومحاولات للتغول في أسعارها واسعار البضائع بشكل عام على المستهلكين من قبل بعض التجار والموردين في بعض المناطق .



وقال إن الهرولة والتدافع والتهافت على شراء احتياجات ومستلزمات عيد الاضحى المبارك وشراء احتياجات ومستلزمات العودة للمدارس وشراء اللحوم والاضاحي قد فتح شهية بعض التجار الجشعين للاستغلال .



وأشار إلى ضرورة توخي المستهلكين كل الحيطة و الحذر قبل اصدارهم لقرار الشراء والبحث عن السعر العادل وعدم الشراء من اول محل ومن اول تاجر والتأكد من السعر و الجودة والسلعة المناسبة قبل شراء الأضحية أو أي سلعة أو أي خدمة مهما كانت حتى لا يوقع المستهلك نفسه في شراك وفخ الاستغلال والتغول الذي ينصبه له بعض التجار الجشعين.



وفي ذات إطار في موضوع أسعار الاضاحي أشاد الشيوخي باسم المستهلكين وباسم اللجان الشعبية بجهود وانجازات ومتابعات وقرارات وزارة الزراعة وعلى رأسها وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان وما تم التوصل له من توسيع لكوتة استيراد المواشي ما أدى إلى زيادة العرض وتخفيض السعر وتعزيز للثروة الحيوانية وللاقتصاد الوطني في خطوة هامة للحكومة من شانها اعادة الاعتبار للثروة الحيوانية وتنميتها وتطويرها وإحياء وارجاع قطعان الأغنام من جديد المناطق النائية والمستهدفة لبرامج المصادرة وللاستيطان والتهويد الاحتلالية .



وفي نفس السياق وفي إطار تحضيرات وزارة الزراعة لعيد الأضحى، اجتمع معالي وزير الزراعة د. سفيان سلطان وبحضور مدير عام التسويق الزراعي مع مستوردين المواشي على بند الكوتا.



وأعلنت الوزارة أنه تم تحديد سعر بيع الأضحية من الخراف بواقع 28 شيكل/كغم للخراف التي تزيد وزنها عن 55 كغم و 30 شيكل للخراف التي تقل وزنها عن 55 كغم.



يشار الى أن مدير عام التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، قال إن 20 ألف رأس من الأغنام وصلت إلى فلسطين عن طريق الاستيراد، خصيصًا لعيد الأضحى.



وأضاف ابو لبن خلال حديثه لبرنامج مع الناس على أثير رايـة، إن هذه الكمية المستوردة ستحدث تغييرا في الأسعار باتجاه الانخفاض.



وأضاف إن 30 ألف رأس أخرى ستصل لاحقا بعد العيد، بما يرفع كمية المواشي المستوردة هذا العام إلى اكثر من 100 ألف، وذلك لأول مرة.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي أن أسعار الاضاحي 28 شيكل لوزن الخروف الاكبر من وزن 55 كيلو واقف حي قبل الذبح و30 شيكل للوزن الذي يقل عن 55 كيلو واقف حي قبل الذبح من الخروف المستورد للمستهلك .