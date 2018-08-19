دولي

زلزال جديد قرب جزيرة لومبوك الإندونيسية

زلزال جديد قرب جزيرة لومبوك الإندونيسية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت جزيرة لومبوك الإندونيسية لزلزال آخر بقوة 7.2، الأحد، وقع في البحر على بعد 124 كيلومترا من الجزيرة وعلى عمق كيلومتر واحد، حسبما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ولم يصدر حتى الآن أي تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، من مركز التحذير في المحيط الهادي.

وفي وقت سابق من الأحد، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة الجزيرة، دون أن يخلف أي إصابات.

وكانت الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث قالت إن أكثر من 387 شخصا لقوا حتفهم جراء زلزال عنيف ضرب نفس المنطقة في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، فيما أصبح حوالي 390 ألف شخص يمثلون نحو 10 في المئة من سكان لومبوك، بلا مأوى.

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