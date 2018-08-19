مصرع طفلة دهساً شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنلقيت طفلة مصرعها، مساء اليوم الأحد، جراء حادث دهس، شمال قطاع غزة.وبحسب وكالة (وفا)، أكدت مصادر طبية، بأن الطفلة نور أحمد أبو حسين (6 أعوام) لقيت مصرعها، بعد أن صدمها صهريج مياه بالقرب من نادي معسكر جباليا، شمال قطاع غزة.