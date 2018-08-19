شؤون فلسطينية

مصرع طفلة دهساً شمال قطاع غزة

مصرع طفلة دهساً شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
 لقيت طفلة مصرعها، مساء اليوم الأحد، جراء حادث دهس، شمال قطاع غزة.

وبحسب وكالة (وفا)، أكدت مصادر طبية، بأن الطفلة نور أحمد أبو حسين (6 أعوام) لقيت مصرعها، بعد أن صدمها صهريج مياه بالقرب من نادي معسكر جباليا، شمال قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

محكمة الاحتلال توقف تنفيذ قرار الإفراج عن الأسير الصحفي الريماوي

محكمة الاحتلال توقف تنفيذ قرار الإفراج عن الأسير الصحفي الريماوي

الخارجية الفلسطينية: تسلمنا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية: تسلمنا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

العاهل الأردني: الفلسطينيون يريدون المساواة بدولة واحدة.. ترامب ساخراً: سيكون اسم رئيس وزرائها محمد

العاهل الأردني: الفلسطينيون يريدون المساواة بدولة واحدة.. ترامب ساخراً: سيكون اسم رئيس وزرائها محمد

ما هي استعدادات الشرطة الفلسطينية لاستقبال عيد الأضحى؟

ما هي استعدادات الشرطة الفلسطينية لاستقبال عيد الأضحى؟

بينت: إذا أغمضنا أعيننا سنستيقظ على عشرات الآلاف من صواريخ حماس

بينت: إذا أغمضنا أعيننا سنستيقظ على عشرات الآلاف من صواريخ حماس

عبر معبر رفح.. وفود الفصائل المشاركة بحوارات القاهرة عادت لقطاع غزة

عبر معبر رفح.. وفود الفصائل المشاركة بحوارات القاهرة عادت لقطاع غزة

الزهار: من السهل تجاوز الرئيس إذا رفض التهدئة وأموال المقاصة ستُدفع لغزة

الزهار: من السهل تجاوز الرئيس إذا رفض التهدئة وأموال المقاصة ستُدفع لغزة

بالتفاصيل.. هل سلّم الأمن الفلسطيني مُنفذ عملية الدهس بنابلس لإسرائيل؟

بالتفاصيل.. هل سلّم الأمن الفلسطيني مُنفذ عملية الدهس بنابلس لإسرائيل؟

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال توقف تنفيذ قرار الإفراج عن الأسير الصحفي الريماوي

محكمة الاحتلال توقف تنفيذ قرار الإفراج عن الأسير الصحفي الريماوي

مصرع طفلة دهساً شمال قطاع غزة

مصرع طفلة دهساً شمال قطاع غزة

ليبرمان: أسعى لإجراء حوار مع سكان غزة ولا نريد التحدث مع حماس

ليبرمان: أسعى لإجراء حوار مع سكان غزة ولا نريد التحدث مع حماس

صحيفة إسرائيلية: هذا هو المكان المناسب لإنشاء الميناء البحري لقطاع غزة

صحيفة إسرائيلية: هذا هو المكان المناسب لإنشاء الميناء البحري لقطاع غزة

النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا

النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا

الخضري يستنكر إغلاق معبر بيت حانون ويؤكد أن المرضى الأكثر تضرراً

الخضري يستنكر إغلاق معبر بيت حانون ويؤكد أن المرضى الأكثر تضرراً

الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً

الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً

منوعات

شاهد… لمن قالت سما المصري: &#34;لو انا رقاصة فانت صبي عالمة&#34;

شاهد… لمن قالت سما المصري: "لو انا رقاصة فانت صبي عالمة"

فيديو: اول ظهور لبنت تامر حسني وسط انزعاج زوجته

فيديو: اول ظهور لبنت تامر حسني وسط انزعاج زوجته

فيديو: ميريام كلينيك تصرخ وتبكي في شوارع بيروت.. والسبب؟

فيديو: ميريام كلينيك تصرخ وتبكي في شوارع بيروت.. والسبب؟

هذه الطفلة نجمة مصرية شهيرة الآن.. من هي؟

هذه الطفلة نجمة مصرية شهيرة الآن.. من هي؟

صافيناز ممنوعة من الرقص لمدة شهر بسبب خطأ

صافيناز ممنوعة من الرقص لمدة شهر بسبب خطأ

هل تعمد محمد فؤاد إهانة عمرو دياب بهذه الصورة؟

هل تعمد محمد فؤاد إهانة عمرو دياب بهذه الصورة؟

7 أفلام ظهرت فيها النجمات عاريات تمامًا.. أشهرها &#34;امرأة سيئة السمعة&#34;

7 أفلام ظهرت فيها النجمات عاريات تمامًا.. أشهرها "امرأة سيئة السمعة"

فيديوهات: 11 فنانة فضحن أزواجهن بعد الطلاق:&#34;بخيل.. عنده طفاسة ودناوة.. مطلعش راجل&#34;

فيديوهات: 11 فنانة فضحن أزواجهن بعد الطلاق:"بخيل.. عنده طفاسة ودناوة.. مطلعش راجل"

ليلى اسكندر تستعرض بطنها وحركة جنينها في الشهر الأخير من الحمل

ليلى اسكندر تستعرض بطنها وحركة جنينها في الشهر الأخير من الحمل

شاهد زفاف منة حسين فهمي بفستان على هيئة مايوه.. و&#34;كاش مايوه&#34; ريم البارودي

شاهد زفاف منة حسين فهمي بفستان على هيئة مايوه.. و"كاش مايوه" ريم البارودي

عربي

فتح أول معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا

فتح أول معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا

قطر تَتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج.. والرياض تنفي

قطر تَتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج.. والرياض تنفي

شاهد: قبل التوجه لعرفات.. مليونا حاج يتوافدون على مشعر منى

شاهد: قبل التوجه لعرفات.. مليونا حاج يتوافدون على مشعر منى

لحسم الموقف من (صفقة القرن).. مصر تسعى لعقد اجتماع عربي فلسطيني

لحسم الموقف من (صفقة القرن).. مصر تسعى لعقد اجتماع عربي فلسطيني