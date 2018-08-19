دولي

الخارجية الأمريكية تقرر إغلاق قنصليتها في حيفا

الخارجية الأمريكية تقرر إغلاق قنصليتها في حيفا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الخارجية الأميركيّة، إغلاق قنصليّتها في مدينة حيفا، على أن تنقل مهماتها إلى فرعي السفارة الأميركية في القدس وتل أبيب، وفقًا لما ذكره موقع (جيروزاليم بوست)، اليوم، الأحد.

وستغلق القنصليّة أبوابها أمام المراجعين والخدمات العامّة في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، حتى إشعار آخر، ودون إبداء أسباب، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وتقع القنصلية الأميركيّة في جادة بن غوريون في حيفا.

ورجّح موقع (جيروزاليم بوست) أن تكون أسباب الإغلاق ماديّة، إذ كلّف افتتاح السفارة الأميركيّة في القدس المحتلة، في أيار/ مايو الماضي، بعد الترميمات والتعديلات أكثر من 21.2 مليون دولار، وفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي.

وأغلقت الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، سفارتها في العاصمة النيجيريّة، أبوجا، كذلك، دون إبداء أسباب.

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