العاهل الأردني: الفلسطينيون يريدون المساواة بدولة واحدة.. ترامب ساخراً: سيكون اسم رئيس وزرائها محمد

رام الله - دنيا الوطننشرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، مقاطع من محادثة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في واشنطن، مؤخرًا.ويتّضح من المقاطع المنشورة، أن الملك عبد الله، حاول ثني ترامب عن إعلان خطّته لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة باسم (صفقة القرن).وحذّر الملك عبد الله ترامب من أن الجيل الفلسطيني الصّاعد لا يريد حلّ الدولتين، إنما دولة واحدة مع مساواة كاملة، وهذا يعني أن إسرائيل ستفقد طابعها اليهوديّ، فردّ عليه ترامب، ساخرًا: "هنالك منطق فيما تقوله، إن أصبحت هنالك دولة واحدة، هذا معناه أنّ اسم رئيس الحكومة الإسرائيلي بعد عدّة سنوات سيكون محمّداً"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وأصرّ ترامب على المضي في (صفقة القرن)، متذرّعًا أنّه في حال لم تنجح إدارته في ذلك، فإن أي إدارة أخرى لن تنجح.