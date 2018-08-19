ما هي استعدادات الشرطة الفلسطينية لاستقبال عيد الأضحى؟





وأكد أنه سيتم تكثيف التواجد الشرطي على المفترقات والشوارع الرئيسية والمناطق الترفيهية؛ بهدف الحد من الاختناقات المرورية والسيطرة عليها، وتوزيع الدوريات المحمولة على مداخل المدن الرئيسية من أجل ارشاد المواطنيين للشوارع التي يستخدمونها في وقت الأزمات الطارئة.



وبيّن ارزيقات، أنه ولإنجاح الخطة، سيتم استنفار كافة عناصر الشرطة، وخاصة المرور، وتسخير الإمكانيات كافة من مركبات ودراجات ووسائل مراقبة.



وفي السياق، قال ارزيقات: "سيتم نشر عناصر بالزي المدني داخل الأسواق لمنع التصرفات السلبية كالنشل والسرقات وغيرها، وسيكون هناك قوات جاهزة للتحرك والدعم والإسناد في حال وقوع أي حدث يستدعي التدخل".



وناشد ارزيقات جميع المواطنين، بضرورة تفهم هذه الإجراءات المهمة والضرورية، والتي تهدف إلى توفير الأجواء الآمنة والمريحة للتسوق بأمان، وضرورة التواصل مع الشرطة عبر الرقم المجاني 100 في حال وقوع أحداث.

رام الله - دنيا الوطنأنهت الشرطة الفلسطينية، كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتأمين الأسواق خلال الأيام التي تسبق العيد، وتنظيم حركة السير أثناء صلاة العيد، وتأمين المتنزهات والأماكن السياحية في أيام العيد، ضمن خطة أمنية مرورية أُعدت من قبل إدارتي العمليات المركزية والمرور، وتم توزيعها على الإدارات وشرطة المحافظات، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة.بدوره، قال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة: "سيتم إغلاق تام لبعض الطرق المودية إلى المراكز التجارية، وتقييد دخول المركبات لمراكز المدن ضمن شروط محددة من حيث الزمان والمكان، وإجراء التحويلات اللازمة داخل المدن، وبالأخص بالقرب من المراكز التجارية، وفقاً لما تتطلبه الحاجة، وما تقرره شرطة المحافظات، بالتنسيق مع كافة الشركاء.