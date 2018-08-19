شؤون فلسطينية

بينت: إذا أغمضنا أعيننا سنستيقظ على عشرات الآلاف من صواريخ حماس

بينت: إذا أغمضنا أعيننا سنستيقظ على عشرات الآلاف من صواريخ حماس
رام الله - دنيا الوطن
يواصل نفتالي بينت وزير التعليم الإسرائيلي، عضو الكابينت، هجومه وانتقاده لاتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وخاصة بعد جولة التصعيد التي شهدها قطاع غزة مؤخراً.

وقال بينت: "إذا أغمضنا أعيننا سنستيقظ على عشرات الآلاف من صواريخ حركة حماس التي تهدد كل إسرائيل"، بحسب موقع (ريشت 13) الإسرائيلي.

وأضاف: "ما يفكر به ليبرمان، من شأنه أن يعطي فرصة لتعظم قوة حركة حماس، وبالتالي يجب علينا ألا نستسلم، وأن يتم اقتلاع حماس من جذورها"، بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.

وأوضح بينت، أن هناك طرق عديدة للقضاء على حماس، ونزع سلاحها، مؤكداً على ضرورة عدم الاستستلام لتهديداتها، على حد تعبيره.

يشار إلى أن ليبرمان، قرر الأسبوع الماضي، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري؛ لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى توسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين، ما دفع لأن يواجه بهذه القرارات العديد من الانتقادات والهجوم من قبل الوزراء الإسرائيليين.

أخبار ذات صلة

عبر معبر رفح.. وفود الفصائل المشاركة بحوارات القاهرة عادت لقطاع غزة

عبر معبر رفح.. وفود الفصائل المشاركة بحوارات القاهرة عادت لقطاع غزة

الزهار: من السهل تجاوز الرئيس إذا رفض التهدئة وأموال المقاصة ستُدفع لغزة

الزهار: من السهل تجاوز الرئيس إذا رفض التهدئة وأموال المقاصة ستُدفع لغزة

بالتفاصيل.. هل سلّم الأمن الفلسطيني مُنفذ عملية الدهس بنابلس لإسرائيل؟

بالتفاصيل.. هل سلّم الأمن الفلسطيني مُنفذ عملية الدهس بنابلس لإسرائيل؟

موقع إسرائيلي: مباحثات التهدئة بين الفصائل وإسرائيل عالقة لهذا السبب

موقع إسرائيلي: مباحثات التهدئة بين الفصائل وإسرائيل عالقة لهذا السبب

وزراء إسرائيليون يكشفون: بهذه الطريقة تُحاور حكومتنا حركة حماس

وزراء إسرائيليون يكشفون: بهذه الطريقة تُحاور حكومتنا حركة حماس

حمد: التهدئة مع الاحتلال اضطرارية ومؤقتة ولم نتوصل لصيغة نهائية

حمد: التهدئة مع الاحتلال اضطرارية ومؤقتة ولم نتوصل لصيغة نهائية

الرواتب والميناء والمطار.. هذا ما ناقشته الفصائل مع المسؤولين المصريين بالقاهرة

الرواتب والميناء والمطار.. هذا ما ناقشته الفصائل مع المسؤولين المصريين بالقاهرة

ليبرمان: أسعى لإجراء حوار مع سكان غزة ولا نريد التحدث مع حماس

ليبرمان: أسعى لإجراء حوار مع سكان غزة ولا نريد التحدث مع حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا

النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا

الخضري يستنكر إغلاق معبر بيت حانون ويؤكد أن المرضى الأكثر تضرراً

الخضري يستنكر إغلاق معبر بيت حانون ويؤكد أن المرضى الأكثر تضرراً

الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً

الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً

نتنياهو وليبرمان يحسمان موقفهما من التهدئة مع حماس.. فما هو؟

نتنياهو وليبرمان يحسمان موقفهما من التهدئة مع حماس.. فما هو؟

بنك فلسطين يُطلق أول مركز متنقل للخدمات المصرفية &#34;بنكي رحال&#34;

بنك فلسطين يُطلق أول مركز متنقل للخدمات المصرفية "بنكي رحال"

إغلاق ملف قضية الشهيد الطفل نديم نوارة ورفع عقوبة القاتل لـ 18 شهراً

إغلاق ملف قضية الشهيد الطفل نديم نوارة ورفع عقوبة القاتل لـ 18 شهراً

يتخذها مهنة.. القبض على متسول بالخليل بحوزته 10 آلاف شيكل

يتخذها مهنة.. القبض على متسول بالخليل بحوزته 10 آلاف شيكل

منوعات

شاهد… لمن قالت سما المصري: &#34;لو انا رقاصة فانت صبي عالمة&#34;

شاهد… لمن قالت سما المصري: "لو انا رقاصة فانت صبي عالمة"

فيديو: اول ظهور لبنت تامر حسني وسط انزعاج زوجته

فيديو: اول ظهور لبنت تامر حسني وسط انزعاج زوجته

فيديو: ميريام كلينيك تصرخ وتبكي في شوارع بيروت.. والسبب؟

فيديو: ميريام كلينيك تصرخ وتبكي في شوارع بيروت.. والسبب؟

هذه الطفلة نجمة مصرية شهيرة الآن.. من هي؟

هذه الطفلة نجمة مصرية شهيرة الآن.. من هي؟

صافيناز ممنوعة من الرقص لمدة شهر بسبب خطأ

صافيناز ممنوعة من الرقص لمدة شهر بسبب خطأ

هل تعمد محمد فؤاد إهانة عمرو دياب بهذه الصورة؟

هل تعمد محمد فؤاد إهانة عمرو دياب بهذه الصورة؟

7 أفلام ظهرت فيها النجمات عاريات تمامًا.. أشهرها &#34;امرأة سيئة السمعة&#34;

7 أفلام ظهرت فيها النجمات عاريات تمامًا.. أشهرها "امرأة سيئة السمعة"

فيديوهات: 11 فنانة فضحن أزواجهن بعد الطلاق:&#34;بخيل.. عنده طفاسة ودناوة.. مطلعش راجل&#34;

فيديوهات: 11 فنانة فضحن أزواجهن بعد الطلاق:"بخيل.. عنده طفاسة ودناوة.. مطلعش راجل"

ليلى اسكندر تستعرض بطنها وحركة جنينها في الشهر الأخير من الحمل

ليلى اسكندر تستعرض بطنها وحركة جنينها في الشهر الأخير من الحمل

شاهد زفاف منة حسين فهمي بفستان على هيئة مايوه.. و&#34;كاش مايوه&#34; ريم البارودي

شاهد زفاف منة حسين فهمي بفستان على هيئة مايوه.. و"كاش مايوه" ريم البارودي

عربي

قطر تَتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج.. والرياض تنفي

قطر تَتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج.. والرياض تنفي

شاهد: قبل التوجه لعرفات.. مليونا حاج يتوافدون على مشعر منى

شاهد: قبل التوجه لعرفات.. مليونا حاج يتوافدون على مشعر منى

لحسم الموقف من (صفقة القرن).. مصر تسعى لعقد اجتماع عربي فلسطيني

لحسم الموقف من (صفقة القرن).. مصر تسعى لعقد اجتماع عربي فلسطيني

شاهد: الماجستير مقابل المال.. تسجيل صوتي يفجر فضيحة في المغرب

شاهد: الماجستير مقابل المال.. تسجيل صوتي يفجر فضيحة في المغرب