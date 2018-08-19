بينت: إذا أغمضنا أعيننا سنستيقظ على عشرات الآلاف من صواريخ حماس

يواصل نفتالي بينت وزير التعليم الإسرائيلي، عضو الكابينت، هجومه وانتقاده لاتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وخاصة بعد جولة التصعيد التي شهدها قطاع غزة مؤخراً.

وقال بينت: "إذا أغمضنا أعيننا سنستيقظ على عشرات الآلاف من صواريخ حركة حماس التي تهدد كل إسرائيل"، بحسب موقع (ريشت 13) الإسرائيلي.





وأضاف: "ما يفكر به ليبرمان، من شأنه أن يعطي فرصة لتعظم قوة حركة حماس، وبالتالي يجب علينا ألا نستسلم، وأن يتم اقتلاع حماس من جذورها"، بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.



وأوضح بينت، أن هناك طرق عديدة للقضاء على حماس، ونزع سلاحها، مؤكداً على ضرورة عدم الاستستلام لتهديداتها، على حد تعبيره.



يشار إلى أن ليبرمان، قرر الأسبوع الماضي، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري؛ لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى توسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين، ما دفع لأن يواجه بهذه القرارات العديد من الانتقادات والهجوم من قبل الوزراء الإسرائيليين.