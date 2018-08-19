شؤون فلسطينية

الزهار: من السهل تجاوز الرئيس إذا رفض التهدئة وأموال المقاصة ستُدفع لغزة

الزهار: من السهل تجاوز الرئيس إذا رفض التهدئة وأموال المقاصة ستُدفع لغزة
القيادي في حماس - محمود الزهار
رام الله - دنيا الوطن
علق القيادي في حركة حماس محمود الزهار، على معارضة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح، على اتفاق التهدئة الذي يجري بحثه في العاصمة المصرية القاهرة منذ الأسبوع الماضي.

وقال الزهار، وفق ما أورد موقع (الخليج أون لاين): "إذا لم يرغب الرئيس عباس في أن يسير بهذا المسار فمن السهل تجاوزه، أموال المقاصة التي تأخذها سلطته ولا يدفعها لأصحابها ستُدفع لغزة".

وكشف الزهار، عن بعض تفاصيل حوارات القاهرة التي جرت خلال الأيام الماضية بين الفصائل الفلسطينية، ومسؤولي جهاز المخابرات المصرية في القاهرة، فيما يتعلق بملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الزهار، إن جولة المباحثات الأخيرة في القاهرة حققت بعض التقدم في ملفات محددة، في حين لا تزال هناك الكثير من الملفات التي تحتاج إلى التشاور واللقاءات حتى يتم إنجازها بما يتناسب مع طموح وتطلعات شعبنا الفلسطيني.

وأضاف: "في حال لم يتم تجاوز تلك الملفات والاتفاق عليها خلال الساعات القادمة، وقبل عيد الأضحى، فستستكمل المشاورات واللقاءات في القاهرة بعد العيد، على أمل التوصل بشكل نهائي لاتفاق رسمي عليها".

وأوضح الزهار، أن المفاوضات التي تجري  في العاصمة المصرية تسير في مسارين؛ الأول متعلق بمصر والمسار الثاني بالأمم المتحدة، لافتاً إلى أنهما يركزان على التهدئة والمصالحة والملفات المرتبطة بحصار غزة ومعاناة سكانه.

وبشأن إحراز أي تقدم بالملفات التي تم فتحها مع المسؤولين المصريين بالقاهرة، قال الزهار: "حتى الآن لا نستطيع القول إننا اقتربنا من الحد الأدنى من المطلوب في الشارع الفلسطيني في أن يكون له حياة مثل بقية البشر، الدواء والغذاء والراتب والسفر، وان يؤدي حياته في حدودها الدنيا".

وأضاف: "هناك أسباب تمنعنا من التوصل لما نسعى له؛ أولها الاحتلال الإسرائيلي، والثاني خطوات الرئيس محمود عباس تجاه قطاع غزة، ورفضه للمصالحة وأي خطوة تساعد في رفع الحصار المفروض على قطاع غزة".

ونوه الزهار، إلى أن مباحثات القاهرة حققت بعض التقدم في قضايا متعلقة بحق الفلسطينيين في أن يكون لهم معبر آمن وطريق آمن للخروج من غزة غير المعابر الإسرائيلية، دون وجود أي معارضة أو فيتو تمنع أي فلسطيني من السفر، وهناك حديث واضح من كل الأطراف حول ذلك.

وأضاف: "معبر رفح مفتوح من قبل الجانب المصري منذ عدة أسابيع بصورة جيدة، وجهودنا تُركز الآن على شيء ثابت آخر، وهو ربط غزة بخط بحري عام وواضح يصل إلى جزيرة قبرص التركية في البحر المتوسط، بإشراف جهات مقبولة من كافة الأطراف، وهذا الخط سيكون مدنياً بنسبة 100%، وسيخصص لنقل البضائع والأفراد".

ولفت الزهار إلى وجود توافق من كل الأطراف، من بينها حماس و"إسرائيل" والوسطاء، لإنهاء تلك الملفات والتوصل لاتفاقات رسمية قريبة بشأنها.

وفي ملف التهدئة قال القيادي في حركة حماس: "نحن مستفيدون من التهدئة؛ لأن سلاحنا في أيدينا وليس هناك شروط على حق حماس في المقاومة، والتهدئة لا يوجد لها ثمن سياسي وليست ضمن صفقة القرن، وهي مجرد خطوة إنسانية لصالح أهل غزة".

وتابع: "المباحثات التي تجري في ملف صفقة تبادل الأسرى منفصلة تماماً عن مباحثات التهدئة، وهناك أحاديث ووساطات كثيرة تنشط بهذا الملف، وكذلك على إسرائيل ضغط كبير لإخراج جنودها من غزة، وعملية عض الأصابع لن تجبرنا على التنازل عن شروطنا في إبرام أي صفقة مع الاحتلال".

ولفت إلى أن هذا الملف له شروط خاصة، لن تقبل الحركة في تقديم أي خطوة به إلا بالاستجابة لشروطها، وعلى رأسها الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بعد إتمام "صفقة جلعاد شاليط".

أخبار ذات صلة

عبر معبر رفح.. وفود الفصائل المشاركة بحوارات القاهرة عادت لقطاع غزة

عبر معبر رفح.. وفود الفصائل المشاركة بحوارات القاهرة عادت لقطاع غزة

بالتفاصيل.. هل سلم الأمن الفلسطيني مُنفذ عملية الدهس بنابلس لإسرائيل؟

بالتفاصيل.. هل سلم الأمن الفلسطيني مُنفذ عملية الدهس بنابلس لإسرائيل؟

موقع إسرائيلي: مباحثات التهدئة بين الفصائل وإسرائيل عالقة لهذا السبب

موقع إسرائيلي: مباحثات التهدئة بين الفصائل وإسرائيل عالقة لهذا السبب

وزراء إسرائيليون يكشفون: بهذه الطريقة تحاور حكومتنا حركة حماس

وزراء إسرائيليون يكشفون: بهذه الطريقة تحاور حكومتنا حركة حماس

حمد: التهدئة مع الاحتلال اضطرارية ومؤقتة ولم نتوصل لصيغة نهائية

حمد: التهدئة مع الاحتلال اضطرارية ومؤقتة ولم نتوصل لصيغة نهائية

الرواتب والميناء والمطار.. هذا ما ناقشته الفصائل مع المسؤولين المصريين بالقاهرة

الرواتب والميناء والمطار.. هذا ما ناقشته الفصائل مع المسؤولين المصريين بالقاهرة

ليبرمان: أسعى لإجراء حوار مع سكان غزة ولا نريد التحدث مع حماس

ليبرمان: أسعى لإجراء حوار مع سكان غزة ولا نريد التحدث مع حماس

صحيفة إسرائيلية: هذا هو المكان المناسب لإنشاء الميناء البحري لقطاع غزة

صحيفة إسرائيلية: هذا هو المكان المناسب لإنشاء الميناء البحري لقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا

النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا

الخضري يستنكر إغلاق معبر بيت حانون ويؤكد أن المرضى الأكثر تضرراً

الخضري يستنكر إغلاق معبر بيت حانون ويؤكد أن المرضى الأكثر تضرراً

الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً

الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً

نتنياهو وليبرمان يحسمان موقفهما من التهدئة مع حماس.. فما هو؟

نتنياهو وليبرمان يحسمان موقفهما من التهدئة مع حماس.. فما هو؟

بنك فلسطين يُطلق أول مركز متنقل للخدمات المصرفية &#34;بنكي رحال&#34;

بنك فلسطين يُطلق أول مركز متنقل للخدمات المصرفية "بنكي رحال"

إغلاق ملف قضية الشهيد الطفل نديم نوارة ورفع عقوبة القاتل لـ 18 شهراً

إغلاق ملف قضية الشهيد الطفل نديم نوارة ورفع عقوبة القاتل لـ 18 شهراً

يتخذها مهنة.. القبض على متسول بالخليل بحوزته 10 آلاف شيكل

يتخذها مهنة.. القبض على متسول بالخليل بحوزته 10 آلاف شيكل

منوعات

شاهد… لمن قالت سما المصري: &#34;لو انا رقاصة فانت صبي عالمة&#34;

شاهد… لمن قالت سما المصري: "لو انا رقاصة فانت صبي عالمة"

فيديو: اول ظهور لبنت تامر حسني وسط انزعاج زوجته

فيديو: اول ظهور لبنت تامر حسني وسط انزعاج زوجته

فيديو: ميريام كلينيك تصرخ وتبكي في شوارع بيروت.. والسبب؟

فيديو: ميريام كلينيك تصرخ وتبكي في شوارع بيروت.. والسبب؟

هذه الطفلة نجمة مصرية شهيرة الآن.. من هي؟

هذه الطفلة نجمة مصرية شهيرة الآن.. من هي؟

صافيناز ممنوعة من الرقص لمدة شهر بسبب خطأ

صافيناز ممنوعة من الرقص لمدة شهر بسبب خطأ

هل تعمد محمد فؤاد إهانة عمرو دياب بهذه الصورة؟

هل تعمد محمد فؤاد إهانة عمرو دياب بهذه الصورة؟

7 أفلام ظهرت فيها النجمات عاريات تمامًا.. أشهرها &#34;امرأة سيئة السمعة&#34;

7 أفلام ظهرت فيها النجمات عاريات تمامًا.. أشهرها "امرأة سيئة السمعة"

فيديوهات: 11 فنانة فضحن أزواجهن بعد الطلاق:&#34;بخيل.. عنده طفاسة ودناوة.. مطلعش راجل&#34;

فيديوهات: 11 فنانة فضحن أزواجهن بعد الطلاق:"بخيل.. عنده طفاسة ودناوة.. مطلعش راجل"

ليلى اسكندر تستعرض بطنها وحركة جنينها في الشهر الأخير من الحمل

ليلى اسكندر تستعرض بطنها وحركة جنينها في الشهر الأخير من الحمل

شاهد زفاف منة حسين فهمي بفستان على هيئة مايوه.. و&#34;كاش مايوه&#34; ريم البارودي

شاهد زفاف منة حسين فهمي بفستان على هيئة مايوه.. و"كاش مايوه" ريم البارودي

عربي

قطر تَتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج.. والرياض تنفي

قطر تَتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج.. والرياض تنفي

شاهد: قبل التوجه لعرفات.. مليونا حاج يتوافدون على مشعر منى

شاهد: قبل التوجه لعرفات.. مليونا حاج يتوافدون على مشعر منى

لحسم الموقف من (صفقة القرن).. مصر تسعى لعقد اجتماع عربي فلسطيني

لحسم الموقف من (صفقة القرن).. مصر تسعى لعقد اجتماع عربي فلسطيني

شاهد: الماجستير مقابل المال.. تسجيل صوتي يفجر فضيحة في المغرب

شاهد: الماجستير مقابل المال.. تسجيل صوتي يفجر فضيحة في المغرب