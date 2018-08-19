موقع إسرائيلي: مباحثات التهدئة بين الفصائل وإسرائيل عالقة لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع المصدر الإسرائيلي، إن مباحثات التهدئة التي تجريها الفصائل الفلسطينية مع إسرائيل بوساطة مصرية عالقة بسبب موقف الرئيس محمود عباس.





وتابع: "منذ الآن، أصبح يدعي أن الاتفاق يشكل جزءاً من صفقة القرن، التي وضعها دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي)، وفي الواقع يشكل المرحلة الأولى منها".

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن "التفاؤل حول التقدم في المساعي الرامية إلى تحسين الحياة في قطاع غزة سابق لأوانه"، مؤكداً أنه "خلافاً للتقارير السابقة التي أشارت إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس، يبدو الآن أن الاتفاق عالق، وتتوقع جهات مصرية أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق قد يؤجل حتى انتهاء عيد الأضحى، أي بعد أسبوع على الأقل".ولفت الموقع، إلى أنه "في هذه الأثناء، أصبحت الأوضاع مستعرة من جديد"، مضيفاً: "لقد أجرت حماس يوم الجمعة الماضي، مسيرة العودة الكبرى، ووصل يحيى السنوار (قائد حماس بغزة) إلى الحدود أيضا، معلنا ًعن متابعة هذه المسيرات".وفي ذات الإطار، حددت مصر أن عدد المسافرين المغادرين عبر معبر رفح سيصل إلى 100 شخص فقط"، وفق ما أورده الموقع الذي نوه إلى أن "الهدف هو ممارسة ضغط على حماس لتجميد الوضع الحالي حتى الاتفاق على المحادثات في القاهرة".ولفت الموقع، إلى أن "المشكلة المركزية تكمن في المعارضة الحازمة التي يبديها أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية، للاتفاق والمشاركة فيه"، مضيفا أنه "رغم الجهود التي تبذلها مصر، إلا أن أبو مازن ما زال متمسكا بمعارضته لإدارة القطاع في ظل سيطرة حماس العسكرية".وبين الموقع أن "جهود مصر والأمم المتحدة استندت إلى الافتراض أن أبو مازن سينضم إلى العملية في نهاية المطاف، ولكن يبدو الآن أن هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لإقناعه"، مشيرا إلى أن "الانتقاد الجماهيري في إسرائيل حول الاتفاق آخذ بالازدياد، إضافة إلى زيادة الآراء اليمينية المعارضة له".وكشف الموقع الإسرائيلي أن "هناك جهات في المنظومة الأمنية في إسرائيل، تدعم الرئيس عباس وتطالب الحكومة بعدم التوصل إلى اتفاق من دونه"، موضحاً أن "التهديد الذي يمارسه أبو مازن على مصر وحماس مزدوج؛ فهو يهدد بوقف كل الميزانيات للقطاع، وبأنه سيدير حملة دعائية ضد الاتفاق".