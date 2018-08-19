حمد: التهدئة مع الاحتلال اضطرارية ومؤقتة ولم تتوصل لصيغة نهائية حتى اللحظة

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، غازي حمد: إن التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي اضطرارية ومؤقتة، من أجل تحسين ظروف الفلسطينيين في القطاع.



وأضاف حمد: "الفصائل الفلسطينية لم تتوصل إلى صيغة نهائية بشأن التهدئة حتى اللحظة، ويجب ألا يكون هناك تخوفات بشأن التهدئة؛ لأننا لن نقبل بفصل غزة عن الضفة الغربية".





وأوضح حمد، وفق ما أوردت قناة (الغد)، أن التهدئة مؤقتة واضطرارية من أجل تحسين ظروف الناس في غزة، وليس لإسقاط خيار المقاومة، ولا لدفع أثمان سياسية مقابلها.وطالب حمد بضروة إنهاء الانقسام الفلسطيني لمواجهة مخططات الاحتلال، مؤكداً استعداد حركة حماس للمصالحة المبنية على الشراكة.