ليبرمان: أسعى لإجراء حوار مع سكان غزة ولا نريد التحدث مع حماس

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه ومنذ توليه منصبه، يسعى لإجراء حوار مع سكان غزة، زاعماً أن ذلك سيكون رغم أنف حركة حماس.





وتابع: "نحن لا نتحدث مع حماس، لكننا لن نخبر مصر أو الأمم المتحدة أننا لا نريد التحدث معهم، يجب أن نكون أذكياء"، زاعماً أن "الرئيس محمود عباس، يحاول نسف العلاقة بين إسرائيل وقطاع غزة".





وأوضح ليبرمان، وفق الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز، تم بسبب الاضطرابات على الحدود، مضيفاً: "يجب أن نخلق ارتباطاً مباشراً بين التسهيلات الاقتصادية والوضع الأمني".وقال: "هناك صراع داخلي فلسطيني، يحاولون جرنا إليه، وقد بدأ عندما منع الرئيس عباس دفع رواتب موظفيه في القطاع، وامتنع عن دفع مخصصات الكهرباء، رغم أننا نحول إليه عائدات الضرائب الخاصة بالقطاع".