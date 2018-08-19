النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا



وفي هذا الإطار، أكدت النيابة العامة على أهمية وجوب التزام جميع المنتجعات السياحية والمائية، بإجراءات السلامة العامة، وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات الناظمة للشأن، لاسيما وأن أي تجاوزات أو مخالفات مرصودة، سيتم التعامل معها بحزم وفقاً للقانون، وقوفاً على مسافة واحدة وزيادة الأداء الرقابي من جهات الاختصاص، والدور المنوط بالنيابة العامة، تحصين المنتجعات السياحية والمائية من أي إشكاليات حاصلة أو قد تحصل، وبذات الوقت التنويه إلى الأداء الإيجابي من قبل المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالسلامة العامة، ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم، وخصوصاً في ظل الازدحام المتوقع من قبل الزائرين في فترة عيد الأضحى المبارك.

حيث ترأست النيابة العامة الجولة التفتيشية بحضور ومشاركة ممثلين عن الشركاء المختصين من محافظة أريحا والأغوار، والشرطة الفلسطينية، والدفاع المدني، والضابطة الجمركية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الوطني، وبلدية أريحا، وممثلين عن لجنة السلامة العامة، وذلك للاطمئنان على حسن سير إجراءات السلامة العامة والاستعدادات المتخذة من قبل المنتجعات السياحية والمائية وإداراتها؛ لاستقبال زوارها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ومدى التزامهم بها.