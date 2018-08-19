الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

رام الله - دنيا الوطنقامت الشرطة اليوم، بضبط وإتلاف 50 مركبة غير قانونية، تم ضبطها في بلدتي إذنا والظاهرية في الخليل.وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأن الشرطة نظمت نشاطاً في بلدتي إذنا والظاهرية، وذلك لفحص المركبات، والتأكد من توافر شروط السلامة العامة، ولجاهزيتها للسير على الطرق العامة، حيث تم ضبط وإتلاف 50 مركبة".وأضاف البيان، بأن إتلاف هذه المركبات تم بعد فحصها من قبل جهة الاختصاص شرطة المرور وتبين عدم قانونيتها أو امتلاكها لأية أوراق تسجيل قانونية، حيث تم مخالفة السائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حسب الأصول.وأكد البيان على أن الشرطة مستمرة بعملها للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، بهدف الحفاظ على حياة المواطنين، وحفظ الأمن والنظام العام، مناشداً إياهم بضرورة التخلص من هذه المركبات التي بحوزتهم، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.