شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
قامت الشرطة اليوم، بضبط وإتلاف 50 مركبة غير قانونية، تم ضبطها في بلدتي إذنا والظاهرية في الخليل.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأن الشرطة نظمت نشاطاً في بلدتي إذنا والظاهرية، وذلك لفحص المركبات، والتأكد من توافر شروط السلامة العامة، ولجاهزيتها للسير على الطرق العامة، حيث تم ضبط وإتلاف 50 مركبة".

وأضاف البيان، بأن إتلاف هذه المركبات تم بعد فحصها من قبل جهة الاختصاص شرطة المرور وتبين عدم قانونيتها أو امتلاكها لأية أوراق تسجيل قانونية، حيث تم مخالفة السائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حسب الأصول.

وأكد البيان على أن الشرطة مستمرة بعملها للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، بهدف الحفاظ على حياة المواطنين، وحفظ الأمن والنظام العام، مناشداً إياهم بضرورة التخلص من هذه المركبات التي بحوزتهم، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.

أخبار ذات صلة

النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا

النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا

الخضري يستنكر إغلاق معبر بيت حانون ويؤكد أن المرضى الأكثر تضرراً

الخضري يستنكر إغلاق معبر بيت حانون ويؤكد أن المرضى الأكثر تضرراً

الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً

الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً

نتنياهو وليبرمان يحسمان موقفهما من التهدئة مع حماس.. فما هو؟

نتنياهو وليبرمان يحسمان موقفهما من التهدئة مع حماس.. فما هو؟

بنك فلسطين يُطلق أول مركز متنقل للخدمات المصرفية &#34;بنكي رحال&#34;

بنك فلسطين يُطلق أول مركز متنقل للخدمات المصرفية "بنكي رحال"

بعد عيد الأضحى.. وفد فتح يزور القاهرة لبحث ملفي المصالحة والتهدئة

بعد عيد الأضحى.. وفد فتح يزور القاهرة لبحث ملفي المصالحة والتهدئة

إغلاق ملف قضية الشهيد الطفل نديم نوارة ورفع عقوبة القاتل لـ 18 شهراً

إغلاق ملف قضية الشهيد الطفل نديم نوارة ورفع عقوبة القاتل لـ 18 شهراً

الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا

النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا

الخضري يستنكر إغلاق معبر بيت حانون ويؤكد أن المرضى الأكثر تضرراً

الخضري يستنكر إغلاق معبر بيت حانون ويؤكد أن المرضى الأكثر تضرراً

الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً

الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً

بنك فلسطين يُطلق أول مركز متنقل للخدمات المصرفية &#34;بنكي رحال&#34;

بنك فلسطين يُطلق أول مركز متنقل للخدمات المصرفية "بنكي رحال"

إغلاق ملف قضية الشهيد الطفل نديم نوارة ورفع عقوبة القاتل لـ 18 شهراً

إغلاق ملف قضية الشهيد الطفل نديم نوارة ورفع عقوبة القاتل لـ 18 شهراً

الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

تنفيذ اتفاقية اندماج فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين وبنك القدس

تنفيذ اتفاقية اندماج فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين وبنك القدس

منوعات

فيديو: تشيز كيك التمر والنسكافيه

فيديو: تشيز كيك التمر والنسكافيه

شاهد… لمن قالت سما المصري: &#34;لو انا رقاصة فانت صبي عالمة&#34;

شاهد… لمن قالت سما المصري: "لو انا رقاصة فانت صبي عالمة"

فيديو: اول ظهور لبنت تامر حسني وسط انزعاج زوجته

فيديو: اول ظهور لبنت تامر حسني وسط انزعاج زوجته

فيديو: ميريام كلينيك تصرخ وتبكي في شوارع بيروت.. والسبب؟

فيديو: ميريام كلينيك تصرخ وتبكي في شوارع بيروت.. والسبب؟

هذه الطفلة نجمة مصرية شهيرة الآن.. من هي؟

هذه الطفلة نجمة مصرية شهيرة الآن.. من هي؟

صافيناز ممنوعة من الرقص لمدة شهر بسبب خطأ

صافيناز ممنوعة من الرقص لمدة شهر بسبب خطأ

هل تعمد محمد فؤاد إهانة عمرو دياب بهذه الصورة؟

هل تعمد محمد فؤاد إهانة عمرو دياب بهذه الصورة؟

7 أفلام ظهرت فيها النجمات عاريات تمامًا.. أشهرها &#34;امرأة سيئة السمعة&#34;

7 أفلام ظهرت فيها النجمات عاريات تمامًا.. أشهرها "امرأة سيئة السمعة"

فيديوهات: 11 فنانة فضحن أزواجهن بعد الطلاق:&#34;بخيل.. عنده طفاسة ودناوة.. مطلعش راجل&#34;

فيديوهات: 11 فنانة فضحن أزواجهن بعد الطلاق:"بخيل.. عنده طفاسة ودناوة.. مطلعش راجل"

ليلى اسكندر تستعرض بطنها وحركة جنينها في الشهر الأخير من الحمل

ليلى اسكندر تستعرض بطنها وحركة جنينها في الشهر الأخير من الحمل

عربي

شاهد: الماجستير مقابل المال.. تسجيل صوتي يفجر فضيحة في المغرب

شاهد: الماجستير مقابل المال.. تسجيل صوتي يفجر فضيحة في المغرب

الـ&#34;GPS&#34; كشفه.. حكاية الجاسوس العراقي الذي اخترق صفوف تنظيم الدولة

الـ"GPS" كشفه.. حكاية الجاسوس العراقي الذي اخترق صفوف تنظيم الدولة

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام

السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام