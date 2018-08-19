زلزال عنيف يَهزّ عمق المحيط الهادئ

رام الله - دنيا الوطنأعلن المركز الأمريكي للتحذير من التسونامي، أن زلزالاً عنيفاً بلغت شدته 8.2 درجة، قد وقع اليوم الأحد، في المحيط الهادئ قرب فيجي وتونغا.وقال المركز: "وفقاً لكل المعلومات المتاحة لا يوجد أي تهديد بوقوع التسونامي، لأن الزلزال وقع على عمق كبير"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضح أن الزلزال وقع شرقي ليفوكا في فيجي، وعلى بعد 443 كيلومترا غربي نيافو في تونغا، وعلى عمق 570 كيلومتراً.وقالت الخبيرة الجيوفيزيائية جانا بيرسلي لوكالة (رويترز): "لا أتوقع حدوث أي أضرار، لكن الناس سيشعرون بأثره على الرغم من وقوعه على عمق كبير".