الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً





وأكدت، أن تبجح نفتالي بينت وزير التعليم الإسرائيلي، ودعوته لضم المناطق المصنفة (ج) وفرض القانون الإسرائيلي عليها، يعكس حجم التنكر الإسرائيلي للشرعية الدولية وقراراتها، ويُجسد استخفافاً متواصلاً ومتصاعداً بإرادة السلام الدولية، وحل الصراع على أساس حل الدولتين، ويؤكد أن سلطات الاحتلال ماضية وبشكلٍ متسارع في إبتلاع أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي التأسيس لنظام فصل عنصري بغيض (الأبرتهايد).



وأكدت وزارة الخارجية التزامها لعمل كل ما يمكن لحماية حقوق شعبنا ودولته المستقلة، وستستمر باتخاذ الخط القانوني واستنفاده بدعم دولي أو بشكلٍ منفرد أمام هذا التغول الإسرائيلي المدعوم أمريكياً، داعية كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية؛ لتحمل مسؤولياتها أمام هذا التصعيد الاستيطاني الخطير.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنه يوماً بعد يوم، تؤكد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، أنها حكومة مستوطنين واستيطان بامتياز، ليس فقط من خلال تغولها في عمليات تعميق وتوسيع الإستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإنما أيضاً عبر دعمها لمنظمات المستوطنين الإرهابية وتوفير الغطاء والحماية لجرائمها المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وأشجارهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، تلك الجرائم التي تتم بحماية قوات الإحتلال، وتحت أنظارها دون إجراء أية تحقيقات أو اعتقالات جدية لعناصر تلك المنظمات.وأدانت الوزارة في بيان وصل (دنيا الوطن) نسخة عنه، افتتاح كلية للطب في جامعة مستوطنة (اريئيل) بمشاركة رئيس دولة الاحتلال ووزير التعليم فيها، مُدينة إقدام عصابات المستوطنين ومليشياتهم المسلحة الإرهابية على إعدام عشرات أشجار الزيتون في بلدتي عرابة ورأس كركر، وقيام عصابات ما تسمى "بتدفيع الثمن" إعطاب عشرات السيارات، وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في العيسوية مؤخراً.وأكدت الوزارة، أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يفصحون بشكلٍ واضح وعلني وعلى مرآى ومسمع من العالم عن مخططاتهم وسياساتهم الإستعمارية التوسعية دون خجلٍ أو رادعٍ من قانون أو عقوبات، مستظلين بالانحياز الأمريكي الأعمى للإحتلال وسياساته، وبصمتٍ دولي يُعبر عن تخلّ المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه الحالة في فلسطين المحتلة، وتقاعسه غير المبرر في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبإدانات خجولة من عددٍ من الدول غالباً لا يتبعها أية إجراءات تؤثر على علاقة تلك الدول بإسرائيل كقوة احتلال.