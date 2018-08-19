شؤون فلسطينية

نتنياهو وليبرمان يحسمان موقفهما من التهدئة مع حماس.. فما هو؟

نتنياهو وليبرمان يحسمان موقفهما من التهدئة مع حماس.. فما هو؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال تلفزيون (I24NEWS) الإسرائيلي: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، حسما موقفهما من الاستمرار بمحادثات التهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح التلفزيون، أن نتنياهو وليبرمان، قررا المضي قدماً في محادثات التهدئة مع حركة حماس، وذلك رغم بيان رئيس جهاز الأمن العام الشاباك أرغمان، الذي طالب بعدم الاستمرار بتلك المفاوضات.

وكان أرغمان، اعتبر أن تلك المحادثات تلحق الضرر بـ"حليف إسرائيل" الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وأن "أي اتفاق كهذا مع حركة حماس، يعمل على إضعاف المعتدلين في المجتمع الفلسطيني، ويشكل إثباتاً للفلسطينيين، أن "الكفاح المسلح يجلب نتائج في المعركة أمام إسرائيل".

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