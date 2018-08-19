شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يُطلق أول مركز متنقل للخدمات المصرفية "بنكي رحال"

بنك فلسطين يُطلق أول مركز متنقل للخدمات المصرفية "بنكي رحال"
رام الله - دنيا الوطن
أطلق بنك فلسطين يوم الخميس الماضي، الموافق 16 تموز/ يوليو 2018 أمام مبنى الإدارة العامة "مبنى CCC" في مدينة البيرة، أول مركز متنقل للخدمات المصرفية في فلسطين "بنكي رحال". 

حيث أطلق المركز خلال حفل كبير، حضره السيد عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والدكتورة ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، والسيد عزام إسماعيل، رئيس بلدية البيرة، الى جانب السيد خليل رزق، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الزراعية، والسيد رشدي الغلاييني، مدير عام بنك فلسطين، وحشد من رجال الأعمال والمدراء العامين من مؤسسات القطاع العام والمجمع المدني، وبمشاركة مجموعة من الصحفيين والإعلاميين. 

ويهدف المركز الجديد الذي تم تجهيزه على شكل حافلة متوسطة الحجم لإيصال الخدمات المالية والمصرفية الى المناطق البعيدة والنائية التي لا تتوفر فيها هذه الخدمات، وهو ما سيساهم في تعزيز الشمول المالي في فلسطين، بالإضافة الى التخفيف من معانات السفر والتوعوية حول كيفية الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية واستخدام أجهزة الصراف الآلي في فلسطين وكيفية ايداع الأموال والشيكات، وسحبها من الصراف الآلي. حيث زود "بنكي رحال" بمختلف الخدمات وأجهزة كمبيوتر وماكنات لطباعة البطاقات البنكية بشكل فوري، وموظفين يتبعون البنك لتقديم مختلف الخدمات المصرفية الأخرى مثل فتح الحسابات وطلب دفاتر شيكات وقروض وحوالات وتقديم معلومات حول الودائع والخدمات الأخرى. 

من ناحيته، أشاد الشوا بخطوة بنك فلسطين النوعية، والمتمثلة في افتتاح فرع البنك المتنقل (بنكي رحال)، فهذا الحلم الذي أصبح حقيقة سيعزز من الشمول المالي في فلسطين كإحدى الخطوات الفعالة في تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل، مؤكداً على أهمية تطوير الخدمات المصرفية ومواكبة أحدث الوسائل والطرق لتوصيل هذه الخدمات إلى المواطنين هي من أولويات عمل الجهاز المصرفي، وفرع البنك المتنقل سيشكل نقلة نوعية في الخدمة المصرفية، معرباً عن أمله في أن يصل إلى جميع المناطق المهمشة في جميع محافظات الوطن من الشمال إلى الجنوب.

من جانب آخر، كشف المحافظ عن الانتقال قريباً للعمل بالمقاصة الإلكترونية التي هي من أهم مشاريع سلطة النقد القادمة حيث أن سلطة النقد والبنوك أصبحت جاهزة للبدء في استخدام نظام التقاص الالكتروني، وبموجبه سيتم تحصيل قيمة الشيك في نفس يوم إيداعه أي خلال 24 ساعة، كما تم إصدار تعليمات إلى المصارف بالعلامات الأمنية الجديدة للشيكات، وذلك للحد من التزييف والتزوير، حيث تم تطوير وتعزيز منظومة المواصفات والعلامات الأمنية والفنية للشيك بواقع 13 علامة.

وأشار المحافظ الى التطور الكبير في المؤشرات المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني، موضحاً الى أنه حتى نهاية شهر يونيو حزيران 2018، بلغ إجمالي الودائع 13 مليار دولار أمريكي، وإجمالي محفظة الائتمان 8.1 مليار دولار أمريكي، وصافي الأصول 15.6 مليار دولار أمريكي، وعدد فروع ومكاتب المصارف المنتشرة في الضفة وغزة 342، فيما بلغ عدد العاملين في الجهاز المصرفي في الربع الأول من العام الجاري 6991 موظفاً.

من ناحيته، قال الغلاييني بأن مبادرة البنك بإطلاق أول مركز خدمات مصرفية متنقل "بنكي رحال" يأتي انسجاماً مع رؤية سلطة النقد الفلسطينية في تَعزيز مَفهوم الشُّمول المالي وإيصالها إلى كافَّة شَرائِح المُجتَمَع وتغطية كافة المناطق الجغرافية. وقال الغلاييني بأن البنك يحتفل باطلاق هذه الخدمة الجديدة ليساهم في تخفيف معاناة أهلنا القاطنين في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن في الريف والتجمعات البدوية وغيرها لتشكل جسراً للتواصِل مَع عملائنا في تلك المناطق لتحقيق أَعلى درجات الشُّمول المالي في فلسطين وإِيصال خَدَماتِنا المصرفية إِلى كُل مَكان داخِل الوَطَن.

 وأشار إلى أن سياسة بنك فلسطين واستراتجيته هي البحث عن أفكار إبداعية جديدة لخدمة عملائنا بكافة شرائحهم أينما كانوا وحيثما تواجدوا. وأشار الغلاييني الى أن بنك فلسطين هو أول بنك أطلق فرعاً إلكترونياً في فلسطين قبل عدة سنوات، وعمل على تطوير خدماته الإلكترونية، التي خرجت بالكثير من البرامج والتطبيقات الإلكترونية المصرفية التي كان لها تأثير كبير في تسهيل حياة المواطنين، كما عمل البنك على نشر التوعية المصرفية لدى الأطفال عبر إنشاء وتجهيز أول منطقة خاصة بالأطفال داخل الفروع الرئيسية وتجهيزها بجميع الوسائل التعليمية والترفيهية التي تساعدهم على استيعاب وفهم الخدمات المصرفية منذ الصغر.

وأضاف الغلاييني بأن الهدف الأساسي لمركز الخدمات المصرفية المتنقل الذي نفتتحه اليوم هو نشر الثقافة والتوعية المصرفية، وقد تم تجهيزه بمجموعة من الأدوات التي تمكنه من تقديم خدمات مصرفية مثل فتح حسابات، وإصدار بطاقات الخصم الإلكترونية بشكل فوري، وتعبئة طلبات لمعظم أنواع الخدمات المصرفية والتركيز بشكل أكبر على تعليم الجمهور على كيفية استخدام الخدمات الإلكترونية والحصول عليها، وكذلك تم توفير جهاز صراف آلي داخل المركز هدفه تدريب المواطنين حول استخدام أجهزة الصراف الآلي بشكل عام. 

بدورها، أشادت غنام بفكرة الفرع المتنقل، مباركة لطاقم بنك فلسطين ومديره العام بهذا الإنجاز الذي من شأنه أن يخدم شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني، آملة ان ترى دائماً الاصرار على احداث الانجازات التي ترفع من اسم الوطن على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والآفاق السياسية المغلقة على حد وصفها.

أما إسماعيل، فقد أثنى على جهود البنك في تقديم خدمات مصرفية لعملائه بأفكار إبداعية جديدة تمكنهم من الحصول عليها في مختلف المناطق وخاصة في الريف والتجمعات البدوية، مقدماً تهنئته لإدارة البنك بمناسبة افتتاح "بنكي رحال"، الذي سيسهل الحصول والعرف على الخدمات المصرفية، مؤكداص على الدور المتميز لبنك فلسطين في دعم النشاطات المختلفة وتحقيق إنجازات حديثة ومتطورة.

أخبار ذات صلة

النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا

النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا

الخضري يستنكر إغلاق معبر بيت حانون ويؤكد أن المرضى الأكثر تضرراً

الخضري يستنكر إغلاق معبر بيت حانون ويؤكد أن المرضى الأكثر تضرراً

الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً

الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً

نتنياهو وليبرمان يحسمان موقفهما من التهدئة مع حماس.. فما هو؟

نتنياهو وليبرمان يحسمان موقفهما من التهدئة مع حماس.. فما هو؟

بعد عيد الأضحى.. وفد فتح يزور القاهرة لبحث ملفي المصالحة والتهدئة

بعد عيد الأضحى.. وفد فتح يزور القاهرة لبحث ملفي المصالحة والتهدئة

إغلاق ملف قضية الشهيد الطفل نديم نوارة ورفع عقوبة القاتل لـ 18 شهراً

إغلاق ملف قضية الشهيد الطفل نديم نوارة ورفع عقوبة القاتل لـ 18 شهراً

الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا

النيابة العامة تُنظم جولة ميدانية تفقدية للمنتجعات السياحية في محافظة أريحا

الخضري يستنكر إغلاق معبر بيت حانون ويؤكد أن المرضى الأكثر تضرراً

الخضري يستنكر إغلاق معبر بيت حانون ويؤكد أن المرضى الأكثر تضرراً

الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً

الخارجية: ماضون في استنفاد الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني المدعوم أمريكياً

بنك فلسطين يُطلق أول مركز متنقل للخدمات المصرفية &#34;بنكي رحال&#34;

بنك فلسطين يُطلق أول مركز متنقل للخدمات المصرفية "بنكي رحال"

إغلاق ملف قضية الشهيد الطفل نديم نوارة ورفع عقوبة القاتل لـ 18 شهراً

إغلاق ملف قضية الشهيد الطفل نديم نوارة ورفع عقوبة القاتل لـ 18 شهراً

الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

تنفيذ اتفاقية اندماج فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين وبنك القدس

تنفيذ اتفاقية اندماج فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين وبنك القدس

منوعات

فيديو: تشيز كيك التمر والنسكافيه

فيديو: تشيز كيك التمر والنسكافيه

شاهد… لمن قالت سما المصري: &#34;لو انا رقاصة فانت صبي عالمة&#34;

شاهد… لمن قالت سما المصري: "لو انا رقاصة فانت صبي عالمة"

فيديو: اول ظهور لبنت تامر حسني وسط انزعاج زوجته

فيديو: اول ظهور لبنت تامر حسني وسط انزعاج زوجته

فيديو: ميريام كلينيك تصرخ وتبكي في شوارع بيروت.. والسبب؟

فيديو: ميريام كلينيك تصرخ وتبكي في شوارع بيروت.. والسبب؟

هذه الطفلة نجمة مصرية شهيرة الآن.. من هي؟

هذه الطفلة نجمة مصرية شهيرة الآن.. من هي؟

صافيناز ممنوعة من الرقص لمدة شهر بسبب خطأ

صافيناز ممنوعة من الرقص لمدة شهر بسبب خطأ

هل تعمد محمد فؤاد إهانة عمرو دياب بهذه الصورة؟

هل تعمد محمد فؤاد إهانة عمرو دياب بهذه الصورة؟

7 أفلام ظهرت فيها النجمات عاريات تمامًا.. أشهرها &#34;امرأة سيئة السمعة&#34;

7 أفلام ظهرت فيها النجمات عاريات تمامًا.. أشهرها "امرأة سيئة السمعة"

فيديوهات: 11 فنانة فضحن أزواجهن بعد الطلاق:&#34;بخيل.. عنده طفاسة ودناوة.. مطلعش راجل&#34;

فيديوهات: 11 فنانة فضحن أزواجهن بعد الطلاق:"بخيل.. عنده طفاسة ودناوة.. مطلعش راجل"

ليلى اسكندر تستعرض بطنها وحركة جنينها في الشهر الأخير من الحمل

ليلى اسكندر تستعرض بطنها وحركة جنينها في الشهر الأخير من الحمل

عربي

شاهد: الماجستير مقابل المال.. تسجيل صوتي يفجر فضيحة في المغرب

شاهد: الماجستير مقابل المال.. تسجيل صوتي يفجر فضيحة في المغرب

الـ&#34;GPS&#34; كشفه.. حكاية الجاسوس العراقي الذي اخترق صفوف تنظيم الدولة

الـ"GPS" كشفه.. حكاية الجاسوس العراقي الذي اخترق صفوف تنظيم الدولة

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام

السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام