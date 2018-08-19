بعد عيد الأضحى.. وفد فتح يزور القاهرة لبحث ملفي المصالحة والتهدئة

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، أن المجلس المركزي المقبل، هو مجلس التنفيذ الكامل للقرارات الأخيرة، منوها إلى أن القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي ليست توصيات، وإنما قرارات تعكس توجه القيادة".





وقال الأحمد لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "إن المجلس المركزي المقبل هو مجلس التنفيذ الكامل، والذي سيعقد بعد عودة الرئيس محمود عباس من الولايات المتحدة الأميركية الشهر المقبل"، وأضاف:" أننا نريد تجسيد سيادتنا على الأرض مهما كانت النتائج".





وأشار الأحمد إلى قرار المجلس المركزي حول العلاقة مع الاحتلال، فقال: "إننا مستمرون بتعليق اعترافنا بإسرائيل، وسوف نسحبه بشكل كامل، وسيبقى معلقاً إلى أن تعترف إسرائيل بدولة فلسطين".





وفيما يتعلق بالمفاوضات بين حماس وإسرائيل، قال الأحمد: "صحيح أن هناك اجتماعات في القاهرة، لكننا نثق بأشقائنا المصريين"، وأضاف: "إذا حصلت مفاوضات إسرائيلية فلسطينية، يجب أن تكون مع منظمة التحرير بوفد على غرار عام 2014 يشكله الرئيس محمود عباس.





وحول تصريحات حركة حماس التي أشارت فيها إلى اختتام جولة المشاورات في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية حول التهدئة والمصالحة"، قال الأحمد: "إن فصائل منظمة التحرير استقبلت دعوة من الأشقاء في مصر، واعتذرت بسبب انشغالها، واقترحوا التأجيل إلى بعد العيد، ونحن كفتح قلنا حول التهدئة لا نعلم ما الموضوع، وحول المصالحة نرفض الجلوس مع حماس الآن، وهذا مبلغ من عدة شهور إلى جمهورية مصر".





ولفت الأحمد إلى توجه وفد من حركة فتح للقاء الأشقاء المصريين بعد العيد، لبحث عدة مسائل منها موضوع المصالحة، وموضوع التهدئة، وفك الحصار، مؤكداً أن الأولوية لقضية المصالحة التي تعد المدخل لحل المشاكل الأخرى".





وأضاف: "بعد محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء ومدير المخابرات في غزة، قررنا وقف الجلوس مع حماس، وقلنا لمصر: "نتحاور نحن معكم وتخوضون أنتم الحوار مع حماس، فإذا ما اقتنعتكم ووصلتم لاتفاق معها لتنفيذ اتفاق المصالحة، وإنهاء الانقسام، نجلس معها بوجودكم، ونعلن الاتفاق، ثم تجلس الفصائل بعد ذلك مباشرة"، منوهاً إلى أنها الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة فقط، وهي فصائل منظمة التحرير، بالإضافة إلى الجهاد الإسلامي وحماس".

رام الله - دنيا الوطن