دولي

الصين: ندعم جهود تركيا لحماية استقرارها

الصين: ندعم جهود تركيا لحماية استقرارها
رام الله - دنيا الوطن
أبلغ وانغ يي، وزير الخارجية، وعضو مجلس الدولة الصيني، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم السبت، بأن بكين تدعم جهود الحكومة التركية؛ لحماية أمنها واستقرار اقتصادها، وأنها تؤمن بقدرة أنقرة على تجاوز الصعوبات العابرة التي تواجهها.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع الوزير التركي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).

وفقدت الليرة التركية ثلث قيمتها في مقابل الدولار هذا العام، وأدى الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة إلى تفاقم خسائرها، التي قادتها مخاوف من نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وأوضح البيان، أن وزير الخارجية التركي، تحدث عن الوضع الحالي في بلاده خلال الاتصال الهاتفي، وأكد عزم حكومته تعزيز التواصل الاستراتيجي مع الصين.

وصدر أول تعليق صيني رسمي على الموضوع أمس الجمعة، في بيان لوزارة الخارجية، قدمت فيه بكين دعماً معنوياً لتركيا.

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