الجيش الإيراني يكشف النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدفاع الإيراني: "إن طهران ستكشف النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة الأسبوع المقبل، وإن تطوير القدرات الصاروخية سيظل في مقدمة أولويات إيران".
وبحسب وكالة (رويترز)، قال البريغادير جنرال أمير حاتمي: "سوف نعرض طائرة في اليوم الوطني للصناعات الدفاعية، والناس سيرونها وهي تطير، فضلاً عن المعدات المصممة لها".
وأضاف: "إن تطوير القدرات الصاروخية، سيبقى أولوية قصوى لطهران".
وتحتفل إيران باليوم الوطني للصناعات الدفاعية في 22 آب/أغسطس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).
قال وزير الدفاع الإيراني: "إن طهران ستكشف النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة الأسبوع المقبل، وإن تطوير القدرات الصاروخية سيظل في مقدمة أولويات إيران".
وبحسب وكالة (رويترز)، قال البريغادير جنرال أمير حاتمي: "سوف نعرض طائرة في اليوم الوطني للصناعات الدفاعية، والناس سيرونها وهي تطير، فضلاً عن المعدات المصممة لها".
وأضاف: "إن تطوير القدرات الصاروخية، سيبقى أولوية قصوى لطهران".
وتحتفل إيران باليوم الوطني للصناعات الدفاعية في 22 آب/أغسطس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).
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