الجيش الإيراني يكشف النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الدفاع الإيراني: "إن طهران ستكشف النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة الأسبوع المقبل، وإن تطوير القدرات الصاروخية سيظل في مقدمة أولويات إيران".وبحسب وكالة (رويترز)، قال البريغادير جنرال أمير حاتمي: "سوف نعرض طائرة في اليوم الوطني للصناعات الدفاعية، والناس سيرونها وهي تطير، فضلاً عن المعدات المصممة لها".وأضاف: "إن تطوير القدرات الصاروخية، سيبقى أولوية قصوى لطهران".وتحتفل إيران باليوم الوطني للصناعات الدفاعية في 22 آب/أغسطس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).