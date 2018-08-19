عاجل

  • بعد عيد الأضحى.. وفد فتح يزور القاهرة لبحث ملفي المصالحة والتهدئة

دولي

الجيش الإيراني يكشف النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة

الجيش الإيراني يكشف النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدفاع الإيراني: "إن طهران ستكشف النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة الأسبوع المقبل، وإن تطوير القدرات الصاروخية سيظل في مقدمة أولويات إيران".

وبحسب وكالة (رويترز)، قال البريغادير جنرال أمير حاتمي: "سوف نعرض طائرة في اليوم الوطني للصناعات الدفاعية، والناس سيرونها وهي تطير، فضلاً عن المعدات المصممة لها".

وأضاف: "إن تطوير القدرات الصاروخية، سيبقى أولوية قصوى لطهران".

وتحتفل إيران باليوم الوطني للصناعات الدفاعية في 22 آب/أغسطس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

أخبار ذات صلة

زلزال عنيف يَهزّ عمق المحيط الهادئ

زلزال عنيف يَهزّ عمق المحيط الهادئ

الصين: ندعم جهود تركيا لحماية استقرارها

الصين: ندعم جهود تركيا لحماية استقرارها

80 منظمة بريطانية ترفض تعريف (معاداة السامية).. وتنتقد محاولات عدم الحديث عن فلسطين

80 منظمة بريطانية ترفض تعريف (معاداة السامية).. وتنتقد محاولات عدم الحديث عن فلسطين

شاهد: بوتين يراقص وزيرة الخارجية النمساوية في حفل زفافها بمصنع &#34;للنبيذ&#34;

شاهد: بوتين يراقص وزيرة الخارجية النمساوية في حفل زفافها بمصنع "للنبيذ"

لماذا تُضرب الكوريات الجنوبيات عن الزواج والإنجاب؟

لماذا تُضرب الكوريات الجنوبيات عن الزواج والإنجاب؟

&#34;حادث مرعب&#34;.. اصطدام 33 مركبة في تركيا

"حادث مرعب".. اصطدام 33 مركبة في تركيا

إيران ترفض المصادقة على معاهدة &#34;مكافحة غسيل الأموال الدولية&#34;

إيران ترفض المصادقة على معاهدة "مكافحة غسيل الأموال الدولية"

طالع بالأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

طالع بالأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إغلاق ملف قضية الشهيد الطفل نديم نوارة ورفع عقوبة القاتل لـ 18 شهراً

إغلاق ملف قضية الشهيد الطفل نديم نوارة ورفع عقوبة القاتل لـ 18 شهراً

الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

تنفيذ اتفاقية اندماج فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين وبنك القدس

تنفيذ اتفاقية اندماج فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين وبنك القدس

كهرباء غزة تكشف تفاصيل إصابة فتى بصعقة كهربائية بغزة

كهرباء غزة تكشف تفاصيل إصابة فتى بصعقة كهربائية بغزة

جامعة الأقصى: حفل تخريج الطلاب سيكون نوعياً وضخماً

جامعة الأقصى: حفل تخريج الطلاب سيكون نوعياً وضخماً

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

ادعيس يتفقد مرضى حجاج فلسطين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة

ادعيس يتفقد مرضى حجاج فلسطين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة

أبو سيف: التهدئة تعزيز لفصل غزة عن المشروع الوطني ومدخل لصفقة القرن

أبو سيف: التهدئة تعزيز لفصل غزة عن المشروع الوطني ومدخل لصفقة القرن

منوعات

7 أفلام ظهرت فيها النجمات عاريات تمامًا.. أشهرها &#34;امرأة سيئة السمعة&#34;

7 أفلام ظهرت فيها النجمات عاريات تمامًا.. أشهرها "امرأة سيئة السمعة"

فيديوهات: 11 فنانة فضحن أزواجهن بعد الطلاق:&#34;بخيل.. عنده طفاسة ودناوة.. مطلعش راجل&#34;

فيديوهات: 11 فنانة فضحن أزواجهن بعد الطلاق:"بخيل.. عنده طفاسة ودناوة.. مطلعش راجل"

ليلى اسكندر تستعرض بطنها وحركة جنينها في الشهر الأخير من الحمل

ليلى اسكندر تستعرض بطنها وحركة جنينها في الشهر الأخير من الحمل

شاهد زفاف منة حسين فهمي بفستان على هيئة مايوه.. و&#34;كاش مايوه&#34; ريم البارودي

شاهد زفاف منة حسين فهمي بفستان على هيئة مايوه.. و"كاش مايوه" ريم البارودي

الإفراج عن جثمان رفيف الياسري.. وسبب وفاتها يحيّر محققي العراق

الإفراج عن جثمان رفيف الياسري.. وسبب وفاتها يحيّر محققي العراق

بعد أيام من اعتزالها.. نادين الراسي تعود بصور &#34;عارية&#34; و&#34;مُشفّرة &#34;

بعد أيام من اعتزالها.. نادين الراسي تعود بصور "عارية" و"مُشفّرة "

فيديو: مي العيدان &#34;تُشرشح&#34; شمس الكويتية ومريم حسين

فيديو: مي العيدان "تُشرشح" شمس الكويتية ومريم حسين

صور: نجوم الفن يهربون من خالد أبوالنجا خوفاً من فتنة &#34;المثلية&#34;

صور: نجوم الفن يهربون من خالد أبوالنجا خوفاً من فتنة "المثلية"

أغنية عراقية تكسر أعراف الزواج وتتربع على يوتيوب

أغنية عراقية تكسر أعراف الزواج وتتربع على يوتيوب

صور: إطلالات مخادعة للنجمات فضحها الفوتوشوب

صور: إطلالات مخادعة للنجمات فضحها الفوتوشوب

عربي

شاهد: الماجستير مقابل المال.. تسجيل صوتي يفجر فضيحة في المغرب

شاهد: الماجستير مقابل المال.. تسجيل صوتي يفجر فضيحة في المغرب

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

الإمارات الدولة الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية

السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام

السعودية: عدد الحجاج تجاوز مليوني حاج هذا العام

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري

غضب في المغرب بعد سحب دواء يستعمل للإجهاض السري