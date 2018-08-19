الشرطة تقبض على مُتسول وبحوزته مبلغ 10 آلاف شيكل في الخليل

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على أحد الأشخاص، أثناء قيامه بالتسول في الشارع العام بمدينة الخليل.وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، "بأنه وأثناء عمل دوريات شرطة الحراسات في شوارع مدينة الخليل، شاهدوا أحد الأشخاص، وهو يقوم بملاحقة المواطنين والتسول منهم، وعلى الفور قامت دورية الشرطة بإيقافه، وإلقاءالقبض عليه".وأضاف البيان، بأنه تم تحويل هذا المُتسول إلى مركز المدينة، حيث تم تفتيشه والعثور بحوزته على مبلغ 10 آلاف شيكل، وقد أفاد هذا الشخص خلال سماع أقواله، بامتهانه التسول من المواطنين في شوارع محافظتي الخليل وبيت لحم.وأكد البيان، توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حسب الأصول.