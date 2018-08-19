أردان: حماس ستُعيد مسلسل إطلاق الصواريخ وعندها لا خيار سوى الحرب الواسعة



يذكر، بأن أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال، أعلن عن إعادة فتح (معبر كرم أبو سالم التجاري) وتوسعة مساحة الصد، بعد أن سادت حالة من الهدوء في القطاع.



ولكن أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، معبر بيت حانون/إيرز، شمال القطاع؛ بحجة استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأكد جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أنه يجب الاعتراف بأن حركة حماس، ستعيد مسلسل إطلاق الصواريخ إلى مناطق غلاف غزة، بحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال.وقال أردان: "لن يكون هناك خيار سوى الدخول في حرب واسعة في قطاع غزة"، بحسب الإذاعة ذاتها.يشار إلى أن جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، تبذلان جهوداً للتوصل لاتفاق تهدئة طويل الأمد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بعد جولة التصعيد الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.