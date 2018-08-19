تنفيذ اتفاقية اندماج فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين وبنك القدس

رام الله - دنيا الوطنصرح محافظ سلطة النقد الفلسطينية، السيد عزام الشوا، أنه تم بنجاح كامل، تنفيذ الاتفاق على قيام بنك القدس، بالاستحواذ على فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين من قبل بنك القدس في ضوء اتفاقية الاندماج الاختياري بين البنك الأردني الكويتي، وبنك القدس، التي وافق عليها مجلس إدارة سلطة النقد في اجتماعه الأخير، وذلك من خلال شراء المحفظة البنكية لفروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين من قبل بنك القدس.وأوضح المحافظ، أن فروع البنك الأردني الكويتي، ستصبح فروعاً لبنك القدس اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 26/08/2018، علماً أن فرعي البنك الأردني الكويتي في كل من نابلس وبيت لحم، سيتم إغلاقهما، وتنقل كافة الحسابات والمعاملات لديهما إلى فروع بنك القدس في ذات المنطقة.وأشار المحافظ إلى أن الموافقة على اتفاقية الاندماج الاختياري، جاءت استناداً إلى قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010، وانسجاماً مع سياسة سلطة النقد نحو تعزيز الملاءة والمتانة المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني، وتعزيز قدراته على مواجهة الصدمات والمخاطر التي تحيط في بيئة العمل المصرفي، وبما يكفل سلامة أموال الجمهور وحقوق كافة المتعاملين مع المصارف وبما يساهم بالتالي في تحقيق الاستقرار المالي، كأحد أهم أهداف سلطة النقد الفلسطينية.وفي هذا الإطار، فإن سلطة النقد تود طمأنة جمهور المودعين والمتعاملين على سلامة ودائعهم، وكامل حقوقهم، وتعاملاتهم مع البنكين المذكورين.