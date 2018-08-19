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شاهد: قبل التوجه إلى عرفات.. بدء توافد ضيوف الرحمن على مشعر منى

شاهد: قبل التوجه إلى عرفات.. بدء توافد ضيوف الرحمن على مشعر منى
رام الله - دنيا الوطن
بدأ ضيوف الرحمن من الحجاج المسلمين، في التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية، على أن يستمر توافدهم حتى ساعة متأخرة من اليوم الأحد قبل التوجه فجر الاثنين، التاسع من ذي الحجة، إلى صعيد جبل عرفات في الركن الأهم من فريضة الحج.

من جانبها، أعلنت الداخلية السعودية، أن عدد حجاج بيت الله الذين وصلوا إلى الديار المقدسة بلغ مليوني حاج، وذلك قبيل ساعات قليلة من بدء مناسك الحج، وفق قناة (العربية).

ووفقاً لأرقام رسمية صادرة من الهيئة العامة للإحصاء، فقد تم تأمين ربع مليون شخص، يمثلون أكثر من 45 جهة حكومية تشارك في تقديم أكثر من 195 خدمة رئيسية لتسهيل أداء المناسك بالنسبة لضيوف الرحمن.




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