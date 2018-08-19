كهرباء غزة تكشف تفاصيل إصابة فتى بصعقة كهربائية بغزة



وأضافت: "توجه الطاقم الفني المناوب إلى مكان الحدث، وفصل التيار الكهربائي على الفور، وقد تبين أن المصاب هو فتى يبلغ من العمر قرابة عشرة أعوام، وبعد التأكد من نقله إلى المستشفى، تفقد الطاقم الفني، الشبكة، ومكان الحدث، وتبين أن الفتى تسلق العامود الحديدي، ومن ثم صعد على ظهر المحول، وقص سلك التأريض (نحاس)، وأثناء قصه للسلك لامسك قدمه سلك الضغط العالي، ما أدى لتعرضه لصعقة كهربائية قوية، أدت الى سقوطه من أعلى برج الكهرباء، وهو الآن يرقد في المستشفى".



وأعربت الشركة عن أسفها الشديد على تلك الحوادث وضحاياها، مؤكدة على خطورة مثل هذه التجاوزات والتعديات التي يمارسها البعض على شبكات الكهرباء، وعلى حياة مرتكبيها وحياة الآخرين.



واعتبرت الشركة، أن مثل هذه التعديات، تؤثر بشكل مباشر على كفاءة شبكات الكهرباء وبرامج التوزيع المطبقة في ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها قطاع غزة، وأمام التكرار المؤسف لهذه الحوادث وما ينتج عنها من ضحايا وإصابات ومخاطر على حياة الجمهور والفنيين العاملين في الشركة، وكذلك المساس بكفاءة عمل شبكات الكهرباء.



وناشدت الشركة، جميع المواطنين في قطاع غزة، بمساعدتها ومساندة جهودها في التصدي لتلك الظواهر والتعديات والإبلاغ عن أي تعديات عبر الرقم الوطني 133.



وطالبت الشركة، الجهات الشرطية والقضائية المختصة، بالتعاطي بحزم مع شكوى الشركة المقدمة بهذا الخصوص، وتفعيل النصوص القانونية الواضحة والخاصة بمعاجلة هذه الظاهرة، وردع مرتكبيها؛ حفاظاً على حياة المواطنين، وفي مقدمتهم حياة من يقومون بهذه الأعمال غير القانونية.

رام الله - دنيا الوطنكشف شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، تفاصيل جديدة حول إصابة فتى بصعقة كهربائية، أثناء تسلقه لأحد المحولات الكهربائية، أمس الجمعة، في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة.وقالت الشركة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تلقى قسم الصيانة في مدينة غزة أمس الجمعة، إشارة بإصابة أحد المواطنين بصعقة كهربائية، أثناء صعوده على شبكة الكهرباء في منطقة تل الهوى بمدينة غزة".